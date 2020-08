Am Freitag stellt die Initiative „Miteinander im Kiez e.V.“ am Leon-Jessel-Platz einen Mülleimer für Kippen auf.

Nachhaltigkeit Initiative am Leon-Jessel-Platz will „Kippen-Box“ aufstellen

Berlin. Die Stadtteilinitiative „Miteinander im Kiez e.V.“ und die Organisation „wirBERLIN“ sagen Rauchern, die ihre Zigarettenstummel auf die Straße werfen, den Kampf an. Am Freitagnachmittag um 14 Uhr werden sie am Leon-Jessel-Platz einen sogenannten „Ballot Bin“ aufstellen, einen gelben Kasten, in dem die Zigarettenkippen gesammelt werden.

Bei der Einweihung des Zigarettenmülleimers wird auch Oliver Schruoffeneger (Grüne), Umweltstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, anwesend sein. Die Box soll Raucher dazu animieren, ihre Zigarettenstummel dort hinein und nicht auf die Straße zu werfen. Der „Ballot Bin“ ist mit der Frage beschriftet: „Pfand auf Kippen – eine gute Idee?“ Raucher können ihre Stummel dann entweder in die Box mit der Antwort „Nein“ oder in diejenige mit der Antwort „Ja“ werfen.