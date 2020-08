Die von der Schließung bedrohte Karstadt-Filiale an der Wilmersdorfer Straße wird für mindestens drei Jahre bestehen bleiben. Foto: Maurizio Gambarini/Funke Fotoservices

Kaufhaus Karstadt-Filiale an Wilmersdorfer Straße vorerst gerettet

Berlin. Der Bestand der Karstadt-Filiale an der Wilmersdorfer Straße ist für drei Jahre gesichert, wie aus einer Pressemitteilung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf hervorgeht. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sprach demnach von einer Verlängerungsoption auf zehn Jahre. Die Verhandlungen zur Rettung des ebenfalls von einer Schließung bedrohten Karstadt Sports-Filiale an der Joachimsthaler Straße dauern indes weiter an.