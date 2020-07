Zeit für Bau von Drogenkonsumraum in der City West läuft ab

Der Drogenkonsumraum sollte in das geplante Fahrradparkhaus am Stuttgarter Platz einziehen – das Projekt droht zu scheitern.

Vor Kurzem schien es noch so, als habe der stationäre Drogenkonsumraum für die City West am Stuttgarter Platz eine Herberge gefunden. Er sollte in das Fahrradparkhaus einziehen, dessen Bau auf den Parkflächen an der Ecke Kaiser-Friedrich-Straße geplant ist. Doch das Bauprojekt kann wohl kaum in den nächsten beiden Jahren realisiert werden – Finanzierungsmodelle und Betreiberkonzepte fehlen. Gleichzeitig können die Fördermittel der Senatsverwaltung für den Drogenkonsumraum nur noch bis Ende 2021 abgerufen werden. Die Zeit für die Realisierung des Projekt wird allmählich knapp.