Waldbühne Berlin: Ab September gibt es wieder Konzerte

Das West-Eastern Divan Orchestra mit Dirigent Daniel Barenboim in der Waldbühne in Berlin. Bald sollen dort wieder Konzerte stattfinden. (Archivbild)

Alle Konzerte auf der Waldbühne wurden wegen der Corona-Pandemie in den letzten Monaten abgesagt. Nun gibt es wieder Veranstaltungen, wie das Unternehmen „Semmel Concerts Entertainment“ in einer Pressemitteilung mitteilte. So wird Roland Kaiser am 4. September und Sido am 5. September dort ein Live-Konzert geben.