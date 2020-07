Gerüst abgebaut: Frische Fassade am Kurfürstendamm

Die Fassade des Gebäudes am Kurfürstendamm 33 erstrahlt nun in neuem Glanz.

Berlin. Die Fassade des Büro- und Handelsgebäudes am Kurfürstendamm 33 wurde seit September 2019 umfangreichen Renovierungsarbeiten unterzogen. Nun ist das Gerüst gefallen und das Haus erstrahlt in neuem Glanz. Das denkmalgeschützte Gebäude ist Hauptsitz des Immobilienunternehmens Königstadt Gesellschaft für Grundstücke und Industrie mbH, das die Arbeiten an der Fassade in Auftrag gab.