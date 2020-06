Aufregung um Öffnung der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule

Die Paula-Fürst-Schule in der Sybelstraße in Charlottenburg.

Berlin. Die Lehrerinnen und Lehrer der Grundstufe der Paula-Fürst-Gemeinschaftsschule in Charlottenburg sind entsetzt. In einem Brief an die Schulstadträtin des Bezirks Heike Schmitt-Schmelz wollen sie ihr Unverständnis über eine frühzeitige Wiederöffnung der Schule zum Ausdruck bringen. „Wir sind bestürzt darüber, dass die Schule, entgegen der Empfehlung des Gesundheitsamtes, wieder geöffnet werden soll“, sagt dazu Nuri Kiefer, Lehrer der Gemeinschaftsschule und Mitglied der Bezirksleitung Charlottenburg-Wilmersdorf der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW).