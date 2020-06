Bezirksamt lässt Hostel am Stuttgarter Platz räumen

Die Besitzerin des Hauses soll sich nicht an Auflagen des zuständigen Bauamtes gehalten haben. Am Mittwoch wurde das Wohngebäude geräumt.

Berlin. Die Polizei war am Mittwochmorgen in Amtshilfe für das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf an der Kaiser-Friedrich-Straße 52 am Stuttgarter Platz im Einsatz. Nach Informationen der Berliner Morgenpost waren zwischen 15 und 20 Beamte um 7 Uhr morgens vor Ort, um eine vom Bauamt angeordnete Räumung des Wohnhauses zu unterstützen. Die Unterstützung der Sicherheitskräfte war bei der Räumung allerdings nicht nötig.