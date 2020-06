Wie Fußpfleger Norbert Filla eine Corona-Schutzwand baute

Fußpfleger Norbert Filla baute zum Schutz vor eventuellen Viren eine selbst kreierte Schutzwand in seine Praxis in Wilmersdorf ein.

Der Schutz vor einer Ansteckung hat für viele auch nach mehreren Monaten der Coronavirus-Pandemie noch immer oberste Priorität. Gerade in Berufen, in denen Menschen täglich direkten Körperkontakt zueinander haben, kommt es darauf an, einer Virenübertragung so gut es geht entgegenzuwirken. So manch einer beweist in den Zeiten der Krise handwerkliches Geschick und Einfallsreichtum. Einer von ihnen ist Fußpfleger Norbert Filla. Um sich und seine Kunden besser vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, hat er sich ans Heimwerken gemacht.