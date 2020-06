Blöcke am Breitscheidplatz wurden mit bunten Gewerbeplanen überzogen.

Die Gitterkörbe zur Terrorabwehr am Breitscheidplatz sind mit bunten Gewerbeplanen überzogen. Das steckt dahinter.

Terrorabwehr Warum die Gitterkörbe am Breitscheidplatz jetzt bunt sind

Berlin. Wer am Breitscheidplatz in der City West entlangläuft, sieht überall bunte Farbtupfer: Die schwarzen Gitterkörbe, die Teil der Terrorabwehr auf dem Areal sind, leuchten jetzt in Gelb, Rot, Grün und Blau. Auf manchen ist ein weißer Berlin-Schriftzug aufgedruckt. Dass die Blöcke nun mit bunten Gewerbeplanen überzogen wurden, geht auf eine Initiative der Senatsverwaltung für Inneres zurück.