Digitalisierungs-Ziele der „Charta City West 2040“

Sendemasten wie dieser sollen in der City West aufgestellt werden, um die Reichweite des 5G-Mobilfunks zu verbessern.

In der „Charta City West 2040“ hat das WerkStadtForum zehn Ziele zur Digitalisierung erarbeitet, die auch 5G-Mobilfunk umfassen.

Berlin. Mobilfunk im 5G-Standard, Ausbau des Glasfasernetzes und virtuelle Schaufen-sterbummel: Die City West soll digitaler werden. In der „Charta City West 2040“ hat das WerkStadtForum insgesamt zehn Vorschläge erarbeitet, um Digitalisierung in diesem Bereich der Stadt in den kommenden Jahren voranzutreiben. Durch verbesserte Speicherung sowie Transfer von Daten soll ein „Digitaler Zwilling“ der City West entstehen, den sowohl das Bezirksamt als auch Bürger abrufen können.