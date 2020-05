Noch Plätze frei: Pfingsten in der Gedächtniskirche

Berlin. Am Pfingstsonntag finden in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wieder erste analoge Gottesdienste statt. Für den Gottesdienst um 11.00 Uhr mit dem Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Dr. Christian Stäblein, sind noch einige wenige Plätze frei.

Der Gottesdienst um 10.00 Uhr ist bereits ausgebucht. Bei Bedarf wird ein zusätzlicher Gottesdienst um 12.00 Uhr angesetzt. Die Liturgie gestaltet Pfarrer Martin Germer. Um 18.00 Uhr lädt die Gemeinde zum „Abendsegen-Gottesdienst“ mit Pfarrerin Kathrin Oxen ein, bei dem es möglich ist, Kerzen zu entzünden und persönliche Fürbitten zu halten.

Am Pfingstmontag findet um 10.00 Uhr ein Gottesdienst mit Generalsuperintendentin Ulrike Trautwein statt. Auch für diesen Gottesdienst sind noch einige Plätze frei. Den „Abendsegen-Gottesdienst“ um 18.00 Uhr gestaltet Pfarrer Martin Germer.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche: Anmeldungen für Gottesdienste erbeten

Von nun an finden die Gottesdienste in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche wieder regelmäßig an allen Sonn- und Feiertagen um 10.00 Uhr und gegebenenfalls um 11.00 Uhr sowie um 18.00 Uhr statt. Für alle Gottesdienste wird um vorherige Anmeldung bis jeweils zum vorhergehenden Freitag, 12.00 Uhr gebeten. Benötigt werden Vor- und Nachname, Anschrift, Telefonnummer und Mail-Adresse. Die Anmeldung ist per E-Mail an info@gedaechtniskirche-berlin.de oder telefonisch unter 030 218 50 23 möglich, gegebenenfalls per Anrufbeantworter. Um am Gottesdienst teilnehmen zu können, muss eine Anmeldebestätigung abgewartet werden.

Pro Gottesdienst dürfen bis zu 50 Personen teilnehmen – auf Abstand und mit Schutzmaske. Die Stühle sind entsprechend im Raum verteilt. Plätze, die bis 10 Minuten vor Gottesdienstbeginn nicht eingenommen sind, können an Kurzentschlossene ohne vorherige Anmeldung vergeben werden.

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche ist täglich vom Mittagsläuten um 12 Uhr bis um 18 Uhr geöffnet: zum persönlichen Gebet, zur stillen Einkehr, zum Entzünden von Gebetskerzen. Auch hier ist ein Mindestabstand von zwei Metern einzuhalten. Ab 28. Mai ist auch die Gedenkhalle im Alten Turm der Kirche wieder täglich von 12.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Breitscheidplatz, 10789 Berlin, www.gedaechtniskirche-berlin.de