Auf dem Olympischen Platz sollten am Pfingstwochenende Autokonzerte stattfinden. Doch nun machen die Veranstalter einen Rückzieher.

Autokonzerte Drive-In-Konzerte am Olympischen Platz abgesagt

Berlin. Die Veranstalter zweier "Drive-In-Konzerte" auf dem Olympischen Platz in Berlin am Pfingstwochenende hat die Veranstaltungen abgesagt. Begründet wurde die Absage mit neuen Auflagen des Bezirks. Diese Auflagen hätten die Konzerte "finanziell unmöglich gemacht", heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter Wohlthat Entertainment und Roden Eventcatering. Bereits getroffene Absprachen und Planungen mit dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf seien aufgehoben worden, die Umsetzung der neuen Auflagen sei unzumutbar.



"Wir bedanken uns herzlich bei allen beteiligten Künstlern, Partnern und besonders auch bei Stadtrat Arne Herz. Wir alle haben mit Hochdruck daran gearbeitet, den Berlinerinnen und Berlinern ein bisschen Normalität und gemeinsame emotionale Erlebnisse zurückzugeben. Leider war unsere Mühe vergebens", erklären die Veranstalter Rainer Wohlthat und Michael Roden.

Welche Auflagen im Detail für die Absage sorgten, teilten die Veranstalter nicht mit. Eigentlich sollten am Pfingstwochenende (29. Mai bis 1. Juni) der DJ Alle Farben und der Sänger Nico Santos auftreten. Auf der Bühne vor den olympischen Ringen sollten die Künstler über ein Soundsystem ihre Hits spielen. Diese sollten über eine UKW-Frequenz in die bis zu 550 Autos auf dem Olympischen Platz übertragen werden. Über drei große Leinwände sollten die Besucher außerdem die Künstler auf der Bühne sehen.

