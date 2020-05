Erste Stellplätze für Lastenräder sollen im Juni kommen

Berlin. Mit ihnen lassen sich große Einkäufe CO2-frei transportieren – Lastenfahrräder stellen eine umweltfreundliche Alternative zum Auto dar. Abstellplätze für die Räder gibt es in Charlottenburg-Wilmersdorf jedoch nicht. Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) möchte das ändern. Im Juni sollen sechs Abstellanlagen aufgebaut werden, wie er der Berliner Morgenpost mitteilte.

Stellplätze sind in der an der Meerscheid-, Denburg-, Frederica-, Uhland- und Nehringstraße sowie in der Wilhelmsaue vorgesehen. Sie sollen auf Parkplätzen errichtet werden. „Ein Pkw-Stellplatz muss einem Lastenrad-Stellplatz weichen“, sagte Schruoffeneger. Und das sei erst der Anfang. Bald sollen überall im Bezirk weitere Abstellanlagen errichtet werden.

Bezirk finanziert Abstellanlagen selbst

Über die Finanzierung der Anlagen war sich Schruoffeneger zunächst uneinig mit der Senatsverwaltung. Diese habe gefordert, dass zunächst Zeichnungen von Verkehrsingenieuren angefertigt werden sollen, bevor Mittel bewilligt werden. Schruoffeneger war dieses Unterfangen mit Blick auf eine eventuelle Absage des Senats jedoch zu kostspielig. „Darum finanziert der Bezirk die Stellplätze nun selbst“, sagte er.

Die Initiative zu Lastenrädern soll in das Konzept des Bezirks für Fahrradabstellanlagen eingegliedert werden. Ein entsprechender Antrag der SPD und der Grünen wurde in der jüngsten Sitzung des Verkehrsausschusses mit Stimmen der beiden Fraktionen sowie der Linken angenommen. In der Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am kommenden Donnerstag soll der Antrag beschlossen werden.

Vorbild für Regelplan zu Lastenrädern ist Neukölln

Das Konzept für Fahrradanlagen in Charlottenburg-Wilmersdorf sieht vor, dass Stellplätze abseits der Gehwege errichtet werden. Bereits 2019 begann der Bezirk, orientiert am Bedarf der Anwohner, neue Abstellplätze zu errichten. Entsprechend der novellierten Straßenverkehrsordnung (StVO) sollen laut Antrag nun zusätzliche Möglichkeiten für Lastenräder geschaffen werden.

Straßenschilder sollen deutlich machen, dass auf neuen Fahrradstellplätzen auch Lastenräder geparkt werden können, sagte Lothar Saßen (SPD), Leiter des Verkehrsausschusses. „Das Bezirksamt wird aufgefordert, nach dem Vorbild des Bezirksamtes Neukölln einen Regelplan zum Lastenradparken zu erstellen, mit denen die örtlichen Bedarfe erfasst und Abstellflächen gestaltet werden“, heißt es in dem Antrag.

SPD fordert Zuschuss bei Kauf von Lastenrädern

Den Gebrauch von Lastenrädern soll noch ein weiterer Antrag der SPD-Fraktion fördern. Demnach soll das Bezirksamt sich beim Senat dafür einsetzen, dass es wieder eine Bezuschussung für den Kauf von Lastenfahrrädern im Bezirk gibt. Dies muss jedoch voraussichtlich weiterhin in verschiedenen Ausschüssen diskutiert werden. „Sowohl Käufe zum gewerblichen als auch zum privaten Gebrauch sollen bezuschusst werden“, sagt Ausschussleiter Saßen.