Die Bedingungen sollen unmenschlich gewesen sein. Mindestens 18 Zwangsarbeiter, darunter Minderjährige, sollen von 1942 bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs in einem NS-Zwangsarbeiterlager in der Wilhelmsaue 40 unter furchtbaren Umständen gelebt haben. Sie litten unter ständigem Hunger, Seuchen wie der Ruhr, einem Mangel an warmer Kleidung sowie Kriminalität. Verantwortlich für diese Zustände: das damalige Bezirksamt Wilmersdorf.

Dieses Bekenntnis hat vor kurzem Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) gemacht. „Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf übernimmt die historische Verantwortung für die von ihm betriebenen NS-Zwangsarbeiterlager“, erklärte Schmitt-Schmelz. Die aktuelle Forschung des Bezirksamtes sei zu dem Ergebnis gekommen, dass die damalige Verwaltung Wilmersdorf im Dritten Reich für das Zwangsarbeiterlager in der Wilhelmsaue 40 zuständig gewesen war.

Zwangsarbeiterlager in Wilmersdorf: Forschungen werden fortgeführt

Man werde nun gemeinsam mit der Villa Oppenheim wissenschaftliche Untersuchungen fortführen, sagte Schmitt-Schmelz. Infolge der bisherigen Forschung seien Mitarbeiter des Bezirks in Archiven auf ein historisches Dokument gestoßen, das die Zuständigkeit des Bezirksamts für das Lager in der Wilhelmsaue 40 belegt. Es handelt sich um eine Telefonliste des Dritten Reiches.

Diese Telefonliste belegt, dass das Bezirksamt in der Wilhelmsaue 40 für ein NS-Zwangsarbeiterlager zuständig war.

Foto: Museum Charlottenburg-Wilmersdorf, Archiv

In der Mitte des Dokumentes steht „Ausländerlager“, ein NS-Begriff für die Zwangsarbeiterlager. Daneben steht der Verweis „siehe zu 2.“ Unter dem Punkt 2 ist oben das zuständige Amt und dessen Nummer angegeben, in diesem Fall das „Rathaus Wilmersdorf“. Folglich dient die Telefonliste als Beleg dafür, dass das Rathaus Wilmersdorf und somit das damalige Bezirksamt das Lager betrieben hatte.

Lager wohl ab November 1942 in Betrieb genommen

Michael Roeder forscht bereits seit fünf Jahren zu den Zwangsarbeiterlagern in Charlottenburg-Wilmersdorf. Der Historiker hat als Lehrer gearbeitet und promoviert. Auf Grundlage seiner Forschungen kann er die Lebensumstände der Arbeiter in Nazi-Deutschland beschreiben.

Der Mangel an Kleidung und Lebensmitteln führte laut Roeder dazu, dass die Zwangsarbeiter Diebstahl begehen mussten. „Oft haben sie nur vergammelte Lebensmittel mitgenommen oder Stofffetzen aus den Trümmern gezogen. Dennoch wurden sie dafür bestraft und zum Teil in Straflagern interniert“, erklärt er.

Roeder zufolge waren Zwangsarbeiter ein elementarer Bestandteil der Kriegswirtschaft in Nazi-Deutschland. Sie arbeiteten in Unternehmen und Verwaltungen. Dort ersetzten sie Männer, die an die Front geschickt wurden, um im Zweiten Weltkrieg für das NS-Regime zu kämpfen. Dabei wurden die Zwangsarbeiter nicht nur in Lager, sondern auch in private Haushalte einquartiert. Aus diesem Grund haben Wissenschaftler bis heute Schwierigkeiten, die genaue Zahl der versklavten Menschen in Nazi-Deutschland zu bestimmen.

Nazis deportierten Polen in zahlreiche Lager in Berlin

Vor Beginn des Bombenkrieges wurden Zwangsarbeiter in verschiedenen Bereichen eingesetzt. So gehörte es zu ihren Aufgaben, Schnee zu räumen oder auf dem Friedhof arbeiten. Nachdem die Alliierten ab 1943 vermehrt Luftangriffe auf Berlin geflogen hatten, wurden die Tätigkeiten der Zwangsarbeiter Roeder zufolge gefährlicher. Sie mussten dann beispielsweise Trümmergrundstücke räumen.

Der Historiker sagt, zunächst seien Gastarbeiter, die aus den Niederlanden und anderen Staaten nach Deutschland gekommen waren, zur Arbeit gezwungen worden. Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs seien zunehmend Menschen aus Besatzungsgebieten in Osteuropa nach Deutschland deportiert und als Zwangsarbeiter eingesetzt worden. So verhafteten die Nazis während des Warschauer Aufstands gegen die deutsche Besatzungsmacht 1944 zahlreiche Polen, transportierten sie unter anderem nach Berlin und quartierten sie in Lager ein.

Ausstellungen der Villa Oppenheim zu NS-Zwangsarbeitern geplant

Die Geschichte der NS-Zwangsarbeiter in Charlottenburg-Wilmersdorf ist noch nicht vollständig dokumentiert. „Das Bezirksamt wird gemeinsam mit der Villa Oppenheim weiterhin untersuchen, an welchen Standorten im Bezirk Zwangsarbeiterlager waren, wie sie betrieben wurden und wer für sie zuständig war“, sagte Schmitt-Schmelz. Gemeinsam mit der Leiterin der Villa Oppenheim plane man zudem Ausstellungen, in denen die Aufarbeitung der Thematik dargestellt werde. Die Ausstellungen sollen dann in der Villa Oppenheim sowie im Schoeler-Schlösschen zu sehen sein.

Zudem sollen Gedenktafeln künftig an das Leben der Arbeiter in den Lagern erinnern. Die Bezirksverordnetenversammlung Charlottenburg-Wilmersdorf beschloss in ihrer jüngsten Sitzung, zwei solcher Tafeln anzubringen: eine in der Wilhelmsaue 40 und eine in der Wallenbergstraße 13. In der Wallenbergstraße wurde ebenfalls ein Lager betrieben, jedoch nicht vom Bezirksamt, sondern von Weserflug, einem Flugzeughersteller im Dritten Reich. Für die Herstellung der Tafeln stehen laut Schmitt-Schmelz insgesamt 2000 Euro zur Verfügung.