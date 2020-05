Museen des Bezirks öffnen wieder für Besucher

Das kulturelle Leben in Charlottenburg-Wilmersdorf nimmt wieder Fahrt auf: Die bezirklichen Museen öffneten am Dienstag ihre Pforten, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert wurden. Besucher müssen in den Museen die gängigen Schutzmaßnahmen beachten. In den Ausstellungsräumen ist nur eine begrenzte Anzahl von Besuchern zugelassen, die am Eingang kontrolliert wird. Ausstellungseröffnungen und Veranstaltungen finden zunächst nicht statt.

Die Villa Oppenheim öffnet die Türen zur Sonderausstellung „Jenseits der Küche. Geschichten aus dem Thai-Park“. Die Ausstellung in Kooperation mit dem Kollektiv un.thai.tled eröffnet eine künstlerisch-forschende, thailändisch positionierte Perspektive auf den Markt im Preußenpark. Zudem sind die stadtgeschichtliche Ausstellung WESTEN und die Kunstsammlung zu sehen. Das Museum öffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend, an Feier- und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr. Kommunale Galerie zeigt Ausstellung „ROSA flex“ Im Schoeler-Schlösschen ist die Ausstellung „BILD“ erstmals für das Publikum geöffnet. Gezeigt werden Werke von Silke Bartsch, Ina Bierstedt, Frank Diersch, Uli Fischer und Bettina Weiß. Das Schlösschen öffnet Mittwoch bis Sonnabend von 10 bis 17 Uhr und bleibt an Feiertagen geschlossen. In der Kommunalen Galerie Berlin ist das Frauenmuseum Berlin e.V. zu Gast und zeigt die Ausstellung „ROSA flex“ mit Werken der Berliner Künstlerinnen Kathrin Hammelstein und Kristina Redeker-Warter. Die Ausstellung „Verborgene Räume“ mit Werken von Anna Arnskötter, Harriet Groß und Lothar Seruset wird bis zum 7. Juni 2020 verlängert. Die Galerie öffnet Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie am Sonnabend, an Feier- und Sonntagen von 11 bis 17 Uhr, bleibt jedoch an Himmelfahrt und Pfingstmontag geschlossen.