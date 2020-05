Corona-Regeln der Bezirksbibliotheken zur Wiedereröffnung

Bezirksbibliotheken in Charlottenburg-Wilmersdorf öffnen wieder ihre Pforten. Besucher müssen sich jedoch an neue Corona-Regeln halten.

Berlin. Am Montag öffnen auch die Bezirksbibliotheken in Charlottenburg-Wilmersdorf wieder ihre Pforten, nachdem die Corona-Maßnahmen gelockert wurden. Besucher müssen jedoch neue Sicherheitsregeln beachten. Die Bibliotheken in Charlottenburg-Wilmersdorf ermöglichen dabei eine vollkommen kontaktlose Ausleihe und Rückgabe mithilfe von Automaten, wie Kulturstadträtin Heike Schmitt-Schmelz (SPD) mitteilt.