„Rattenrudi“ macht wegen Coronakrise keine Shows mehr

Ratte Bubu ist noch verschlafen. Doch als Jaroslav Klement einen Fünf-Euro-Schein neben das Futter legt, flitzt Bubu los. Sie holt sich den Schein und versteckt ihn hinter einem Häuschen in ihrem Käfig. Mit Kunststücken wie diesen sammelte Klement über zehn Jahre Spendengelder ein. Er führte sie Touristen nahe dem Hard Rock Café am Kurfürstendamm vor. Dort kann er mit seinen Ratten nun nicht mehr auftreten. Denn aufgrund der Corona-Krise wurden Treffen von mehr als zwei Personen zunächst verboten. Erst ab dem 25. Mai sind Versammlungen im Freien mit bis zu 100 Personen erlaubt.

Klement schläft mit den Ratten in einem kleinen Raum am Parkhaus hinter der Bar jeder Vernunft, den er als sein „Atelier“ bezeichnet. In seinem Kiez ist er kein Unbekannter. Manche nennen ihn „Rattenrudi“, andere einen Lebenskünstler.

Sein Leben wird zwischen Juni und August 2020 sogar in der Ausstellung „Berlin: Fasanenplatz“ in der Kommunalen Galerie Berlin porträtiert. Die Künstlerin Anastasia Khoroshilova, die für die Ausstellung Fotos von ihm machte, kenne er bereits seit Jahren, sagt Klement. Sie wohne in der Nachbarschaft des Parkhauses.

„Rattenrudi“ Klement fehlt Geld für das Rattenfutter

Am liebsten frisst Ratte Bubu Hähnchen mit Reis.

Foto: Lea Verstl

„Ich habe in den letzten zwölf Jahren Hunderte Menschen mit meinen Shows begeistert. Sie haben bezahlt, um Fotos mit den Ratten zu machen“, erzählt Klement. Doch nun gibt es keine Vorführungen mehr. Klements Einnahmequelle ist weggebrochen.

Das Fahrrad mit buntem Dekor und eingebautem Käfig, mit dem er sich bei stabilen Witterungsbedingungen auf den Weg zum Kurfürstendamm machte, steht nun unbewegt im Parkhaus. Klement hat die Konstruktion selbst gebaut. Darin hausen die fünf Showratten Bubu, Lucy, Blacky, Buki und Bobo in einem offenen Käfig. Diesen können sie jederzeit verlassen, um auf Erkundungstour zu gehen. Das Fahrrad ist verziert mit bunten Schirmen, Kuscheltieren und Holzplaketten, auf einer von ihnen steht: „Tierversuche Nein Danke!“

Laborratten wolle er nicht aufnehmen, sagt Klement. Er züchtet seine Tiere selbst. Eine Tierärztin untersucht sie regelmäßig. Momentan betreut er einen Wurf mit nur wenigen Wochen alten Rattenbabys. „Wegen der Corona-Krise und den ausbleibenden Vorführungen habe ich Schwierigkeiten, das Futter für so viele Ratten zu bezahlen“, sagt er. Wenn Klement für sich kocht, dann kocht er auch für die Ratten: „Ihre Lieblingsspeise ist Hähnchen mit Reis.“ Stets achte er darauf, Mahlzeiten möglichst ohne Gewürze zuzubereiten, da Ratten sie wegen ihrer kleinen Lebern nicht vertragen.

Gesundheitsstadtrat unterstützt „Rattenrudi“ mit Soforthilfe

Das Fahrrad ist verziert mit Holzplaketten, auf einer von ihnen steht: „Tierversuche Nein Danke!“

Foto: Lea Verstl

Um Klement und seine Ratten in der Corona-Notlage zu unterstützen, hat der Gesundheitsstadtrat von Charlottenburg-Wilmersdorf, Detlef Wagner (CDU), eine Sozialarbeiterin auf den Fall angesetzt. „Wir haben ihm eine 50-Euro-Soforthilfe ausbezahlt, damit er Futter kaufen kann“, sagt Wagner. Auch in Zukunft sollen kleinere Beträge fließen. Zudem soll Klement die Krankenversicherung bezahlt werden.

Umfangreichere Unterstützung wurde angeboten, diese habe Klement jedoch ausgeschlagen. Nun will Wagner vor allem darauf achten, dass er nichts Lebensnotwendiges verliert. „Er ist ein Lebenskünstler mit einer Idee, die man außerhalb der Coronakrise auch ausleben kann. Ich möchte ihn nicht aus falsch verstandener Nächstenliebe dazu zwingen, mehr Hilfe anzunehmen“, erklärt der Stadtrat.

Shaolin Tempel unterstützt Klement im Alltag

Auch der Shaolin Tempel gegenüber dem Parkhaus unterstützt Klement. Als ehemaliger Schreinermeister übernimmt er für den Tempel kleine Reparaturen. Im Gegenzug kann er auf die Mönche zukommen, wenn er etwas benötigt.

Doch wann Klement wieder Rattenshows zeigen kann, bleibt ungewiss. „Es ist wäre eine Katastrophe, falls ich in diesem Jahr wegen der Corona-Krise keine Vorführungen mehr machen darf“, befürchtet Klement. Ratte Bubu hat es sich derweil neben ihm im Käfig gemütlich gemacht – und ist wieder eingeschlafen.