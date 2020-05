Warum der Radweg auf der Kantstraße später fertig wird

Binnen Sekunden trugen die Straßenbauarbeiter mit einer Sprühmaschine mehrere Meter lange Streifen mit gelber Farbe auf die Kantstraße auf. Die Schaffung neuer Radwege, oft ein riesiger Kraftakt mit jahrelangen Mühen – in diesem Moment wirkte sie kinderleicht. Es war der Mittwoch in der vergangenen Woche, als Charlottenburg-Wilmersdorfs Verkehrsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) den angekündigten Pop-up-Radweg auf der Kantstraße vorstellte. Über die komplette Länge der Magistrale in Charlottenburg von der Joachimsthaler Straße bis zur Masurenallee sollte die temporär eingerichtete Fahrradverbindung führen. Platz machen muss dafür stadtein- wie auswärts der rechte Fahrstreifen.

Die Straßenarbeiter hatten am vergangenen Mittwoch den gelben Radweg stadteinwärts bereits vom S-Bahnring bis zum Amtsgericht aufgesprüht. Der Rest der Strecke, so Stadtrat Schruoffeneger, sollte noch in der vergangenen Woche folgen. Doch jeder Radfahrer, der aktuell über die Kantstraße ins Zentrum fahren will, wird sich wundern: Der neue, breite Radweg findet schnell ein jähes Ende. Schon hinter der Wind-scheidstraße müssen sich Radfahrer die Fahrbahn wieder mit Autos und Zweite-Reihe-Parkern teilen. Seit vergangener Woche sind die Markierarbeiten für die sogenannte Pop-up-Bikelane nur wenige Meter vorangekommen.

Pop-up-Bikeline - Straße ist für die Farbe zu nass

Darauf angesprochen gibt Schruoffeneger eine kurze wie simple Erklärung: „Es ist zu nass.“ Zum Auftragen der Farbe müsse die Fahrbahn absolut trocken sein. Die regelmäßigen Schauer seit Mittwoch vergangener Woche hätten den Asphalt aber durchgängig zu feucht gehalten. Einen neuen Termin, wann die Strecke fertig ist, will der Verkehrsstadtrat ob des wechselhaften Wetters nicht nennen. „Ich schaue immer zum Himmel“, sagt er – und in den Wetterbericht. Der sagt für die kommenden Tage zumindest Sonne und keinen Regen voraus. Wenn die Witterung mitspielt, könnte es in Kürze also doch noch etwas werden mit dem breiten Radstreifen.

Den halten viele auf der Kantstraße für dringend nötig. Bei einem Großteil der Radfahrer gilt die Hauptstraße in der City West als gefährliche Route. Dafür sorgen viele in zweiter Reihe parkende Autos und mancher Protzfahrer. Trauriger Höhepunkt: Im Februar starb ein 64-jähriger Radfahrer am Savignyplatz, nachdem ihn ein Autofahrer mit seinem BMW von hinten kommend angefahren hatte.

Busse müssen auf Fahrspur - BVG bei Planung nicht mit einbezogen

Auch deshalb kam schnell die Forderung auf, in der Corona-Pandemie mit dem neuen Instrument der Pop-up-Bikelanes auch auf der Kantstraße einen temporären Radweg zu schaffen. Vergessen wurde dabei aber offenbar, vorab mit den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) zu sprechen. Für die Busse der BVG ist die Strecke eine wichtige Verbindung. Mehrere Buslinien, darunter eine Express-Verbindung und ein Metrobus, verkehren auf der Strecke. Nun sollen sie sich die eine verbliebene Fahrspur mit dem restlichen Kfz-Verkehr teilen.

„Wir wurden vorher nicht miteinbezogen“, sagt BVG-Sprecherin Petra Nelken dazu. Bislang habe es keine Beschwerden der Busfahrer gegeben, da der neue Radweg erst auf einem kleinen Teilstück markiert wurde. Man müsse nun abwarten, bis die neue Radverbindung fertig sei. Aus Sicht der Verkehrsbetriebe, so Nelken, wäre es sinnvoll gewesen, sofort mit dem Landesunternehmen zu sprechen. „Wir haben nochmal darauf hingewiesen, uns mit einzubeziehen.“

Kantstraße „immer schon schwierig für den Busverkehr“

Man sei nicht gegen den Fahrradweg, so die BVG-Sprecherin. Nur könne die BVG aus Erfahrung mit solchen Situationen „die eine oder andere Lösung anbieten“. Unverständlich findet das Vorgehen der federführenden Senatsverkehrsverwaltung der stellvertretende Vorsitzende des Fahrgastverbands Igeb, Jens Wieseke. „Um Akzeptanz zu erreichen bei solch schwierigen Situationen, muss ich vorher mit allen Beteiligten sprechen. Auch mit der BVG.“ Es nicht zu versuchen, sei ärgerlich.

Auf Anfrage weist Jan Thomsen, Sprecher der Senatsverkehrsverwaltung, die Kritik am Vorgehen zurück. „Die Kantstraße war immer schon schwierig für den Busverkehr – und für den Radverkehr ein veritables Sicherheitsproblem“, sagte er. Da es nie eine Busspur gegeben habe, hätte der Linienverkehr schon immer Probleme gehabt, an den vielen Zweite-Reihe-Parkern vorbeizukommen. „Die Problematik ist längst besprochen und insofern altbekannt“, erklärte Thomsen.

Bisher habe es jedoch außer Bemühungen, die Ampelschaltungen anzupassen, wenig Fortschritte gegeben. Die neue Situation sei darum nicht zwingend schlechter, da Busse den Falschparkern nun nicht mehr ausweichen müssten, sondern mit dem übrigen Verkehr fahren könnten. „Ob dies wie gewünscht zu einer Verstetigung des Kfz- sowie des Busverkehrs auf der verbleibenden Spur führt, werden wir beobachten.“ Dem Busverkehr soll jedoch auf andere Weise geholfen werden, erklärte Thomsen: Es werde geprüft, die Vorrangschaltungen der Busse für die Ampeln anzupassen. „Mit der BVG stehen wir dazu im regelmäßigen Austausch.“