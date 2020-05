Grüne und Initiativen wollen Poller für Kiezblocks

Die Kieze in Charlottenburg-Wilmersdorf sollen zunehmend verkehrsberuhigt werden. Deshalb setzen sich die Grünen im Bezirk dafür ein, Straßen in Wohnvierteln mit Pollern zu sperren, damit Autofahrer auf umliegende Hauptstraßen geleitet werden. Kiezblocks nennt sich dieses Konzept. Ein entsprechender Antrag der Grünen soll im nächsten Verkehrsausschuss diskutiert werden, wie die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) in ihrer jüngsten Sitzung beschloss. Scharfe Kritik an dem Antrag äußerten CDU- und FDP-Fraktion. Sie fürchten die Überlastung der Hauptverkehrsstraßen.

In Zusammenarbeit mit Bürgerinitiativen, Verbänden und Anwohnenden soll zunächst geprüft werden, wo genau Kiezblocks entstehen könnten. „Wir müssen beobachten, in welchen Gebieten die Anwohner die Kiezblocks unterstützen“, sagt Alexander Kaas-Elias, verkehrspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion. Zwei Initiativen im Bezirk stehen hinter dem Antrag: der Verein „Miteinander im Kiez“, der sich für die Verkehrsberuhigung am Leon-Jessel-Platz einsetzt, sowie die Nachbarschaftsinitiative „Karl-August-Kiez lebenswert!“

Initiative erarbeitet Vorschläge für Karl-August-Platz

Lutz Kaufmann und Gesine Wulf von der Initiative „Karl-August-Kiez lebenswert!“ betrachten das Verkehrsgeschehen an der Krummen Straße am Karl-August-Platz kritisch: Die vielen Autofahrer, die sich kaum an die gebotene Schrittgeschwindigkeit halten, Falschparker auf dem Gehweg sowie an der Feuerwehrzufahrt der Trinitatis-Kirche. „Der Verkehr gefährdet vor allem Kinder, die hier spielen“, sagt Wulf, „Unsere Nachbarschaftsinitiative möchte diese Situation ändern.“

Konkrete Vorschläge haben Lutz, Wulf und ihre Mitstreiter bereits erarbeitet. So möchten sie den Abschnitt der Krummen Straße mittig mit Pollern sperren. Dadurch sollen Anlieger sowie der Wirtschaftsverkehr weiterhin in die Straße gelangen. Der Durchgangsverkehr müsste hingegen vor den Pollern umkehren und aus dem Kiez herausfahren.

Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann sieht Handlungsbedarf

Zudem wollen Kaufmann und Wulf, dass die Parkplätze an der Krummen Straße verschwinden, um dort unter anderem Raum für Außenbereiche der benachbarten Lokale zu schaffen. Autofahrer sollen durch ein Leitsystem in umliegende Parkhäuser verwiesen werden. Die verkehrsberuhigte Zone um den Platz herum soll bis zur Kaiser-Friedrich-Straße, Kantstraße sowie Bismarckstraße erweitert werden. „Wir wollen keinen Feldzug gegen Pkw-Verkehr initiieren“, erklärt Kaufmann, „aber wir möchten die Verkehrswende vorantreiben und die Aufenthaltsqualität auf dem Platz verbessern“.

Auch Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD) sieht in Bezug auf die Verkehrssituation am Karl-August-Platz dringenden Handlungsbedarf. „Es kann nicht sein, dass am Karl-August-Platz rechtswidrig geparkt wird, während umliegende Parkhäuser leer stehen“, sagt Naumann. Kurzfristiges Ziel sei, Autofahrer in die Parkhäuser zu leiten. Mittelfristig, so Naumann, solleverhindert werden, dass die „Straßen im Wohnviertel als Schleichwege“ dienten. Darum will er zeitnah ein Planungsbüro beauftragen, um weitere Vorschläge für die Verkehrsentwicklung zu erarbeiten.

Verkehrsverwaltung des Senats unterstützt das Konzept

Ein ähnliches Konzept verfolgt der Verein „Miteinander im Kiez“ für die Sigmaringer Straße am Leon-Jessel-Platz. „Obwohl die Straße ein verkehrsberuhigter Bereich ist, ignorieren viele Autofahrer das Schritttempo“, sagt Ingrid Lienke, eine der Vorsitzenden des Verein. Sie würden die Straße als Abkürzung nutzen, um den Staus auf der Uhlandstraße sowie am Fehrbelliner Platz zu entgehen. Darum setzt sich der Verein für eine zumindest stundenweise Sperrung der Sigmaringer Straße auf Höhe des Platzes ein. Auch die Sächsische Straße, die parallel verläuft, soll nicht mehr als Abkürzung für ungeduldige Fahrer dienen. Lienke und ihre Mitstreiter hoffen, in Kooperation mit einem Planungsbüro konkrete Vorschläge für einen Kiezblock zu erarbeiten.

Die Verkehrsverwaltung des Senats unterstützt das Konzept der Kiezblocks. Im aktuellen Doppelhaushalt 2020/2021 stehen allen Bezirken zusammen zwei Millionen Euro, auch für die Entwicklung von Verkehrskonzepten für autofreie Kieze, bereit. „Diese Mittel können gemeinsam mit Geldern des Bezirksamts für das Aufstellen von Pollern verwendet werden“, sagt der grüne Bezirksverordnete Kaas Elias. Im Vergleich zu anderen Tiefbaumaßnahmen sei die Errichtung von Poller-Sperren relativ günstig. In den Bezirken Pankow und Mitte wird das Konzept der Kiezblocks ebenfalls diskutiert.

FDP und CDU kritisieren Antrag der Grünen

Die FDP-Fraktion des Bezirks spricht sich unterdessen gegen das Konzept der Kiezblocks aus. Im Fall des Karl-August-Platzes bevorzugt sie die Einrichtung der Krummen Straße als Einbahnstraße, während sie am Leon-Jessel-Platz gar keine Notwendigkeit für weitere Verkehrsmaßnahmen sieht. „Die Verpollerung von Kiezen ist generell kein guter Ansatz“, sagt Felix Recke, verkehrspolitischer Sprecher der FDP. Der Verkehr werde dadurch auf bereits belastete Hauptstraßen gelenkt, was die Situation für Verkehrsteilnehmer und Anwohner dort weiter verschlechtert.

Ähnlich sieht es die CDU-Fraktion. „Wir werden gegen den Antrag im Verkehrsausschuss stimmen“, sagt deren verkehrspolitischer Sprecher Gerald Mattern. Zwar wolle er sich der Diskussion nicht vollständig verschließen, aber: „Es wurde nicht bedacht, dass Gebiete in der Nachbarschaft dann die Straßenlast tragen müssen.“ Daher empfinde er die Kiezblocks als ein „undemokratisches“ sowie „diskriminierendes“ Konzept. Vor allem Senioren seien auf den uneingeschränkten Gebrauch ihrer Autos angewiesen.