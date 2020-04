Kinder und Eltern freuen sich über Öffnung der Spielplätze

Berlin. In den vergangenen Tagen stand Luise immer wieder vor dem geschlossenen Eingangstor des Spielplatzes Pfalzburger Straße in Wilmersdorf und rüttelte am Gitter. Nun strahlt sie vor Freude, als sie endlich wieder auf der Schaukel dort sitzen darf. „Auf, auf!“, sagt sie immer wieder zu ihrer Mutter Carolina Lübke, die neben ihr steht. Bis auf wenige Ausnahmen wurden die Spielplätze in Charlottenburg-Wilmersdorf nach über fünfwöchiger Schließung am Donnerstag wieder geöffnet.

„Meine Tochter und ich freuen uns sehr, dass wir wieder auf den Spielplatz können“, sagt Lübke. Abstand halten fällt der fast zweijährigen Luise an diesem Tag nicht schwer. Auf dem Spielplatz ist wenig los, vermutlich auch aufgrund des trüben Wetters. Doch auch bei höheren Temperaturen sei er nie überfüllt, erklärt Lübke. „Wir können das heute genießen, weil es kaum das Risiko einer Ansteckung gibt“, sagt sie. Die beiden wohnen in direkter Nähe des Spielplatzes. In den Wochen während der Schließung haben sie oft den Volkspark Wilmersdorf besucht.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Corona-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier. Die aktuelle Auslastung der Intensivstationen in Deutschland finden Sie in unserem Klinik-Monitor.

Es ist schwer, Kindern die Coronakrise zu erklären

Neben Luise schaukelt die zweieinhalb Jahre alte Klara. Ihre Großmutter Ingrid Lienke steht hinter ihr und hält sie fest. Auch die beiden freuen sich, hier endlich wieder im Freien spielen zu können. „Es ist schön, hier zu sein. Aber Klara vermisst noch immer den Kinderladen, in den sie immer gegangen ist“, sagt Lienke. Man könne einem so kleinen Mädchen kaum verständlich machen, dass der Kinderladen wegen der Coronakrise schließen musste, so Lienke weiter.

Anna Kleshchnikova spielt mit ihrer Tochter Alicia an der Rutsche.

Foto: Lea Verstl

„Wenn Klara ein anderes Kind auf der Straße sieht, bleibt sie manchmal stehen und kann gar nicht mehr weggucken“, erklärt die Großmutter. Doch sie passe stets auf, dass es nicht zum Körperkontakt kommt.

Trübe Regenwolken hängen am Donnerstagmittag auch über dem Spielplatz nahe des „Hauses der Familie“ in Charlottenburg. Dementsprechend spielen hier ebenfalls nur vier Kinder und vier Elternteile, die sich von dem leichten Regen nicht stören lassen. Anna Kleshchnikova spielt mit ihrer Tochter Alicia an der Rutsche. „Wir wussten gar nicht, dass die Spielplätze ab heute öffnen. Das bedeutet: Endlich wieder Spaß“, sagt Kleshchnikova und lächelt, während ihre Tochter Alicia eifrig ein Gerüst hochklettert.

Die beiden wohnen in Spandau. Sie haben den Spielplatz heute im Vorbeigehen entdeckt und sich kurzerhand entschlossen, die Rutsche auszuprobieren. „Ich freue mich sehr. Es war schwierig, einem kleinen Kind zu erklären, warum es nicht mehr auf den Spielplatz darf“, sagt Kleshchnikova.