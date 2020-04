Berlin. Endlich Abwechslung – das haben sich am Dienstag nicht nur viele Zoobesucher gesagt. Auch die Tiere hatten offenbar wieder mehr Spaß und Unterhaltung. Die Elefanten kamen sofort neugierig zu den Beobachtern heran, Erdmännchen drehten auf Zuruf den Kopf, die Seelöwen tauchten und sprangen und zogen ihre Bahnen vor den Kindern an der Glasscheibe entlang. Endlich wieder etwas Normalität zurück – die Freude darüber war am ersten Wiedereröffnungstag im Zoo deutlich zu spüren.

Am Morgen war der Start noch etwas holprig verlaufen. Die Internetseite, über die die Online-Tickets vorab gekauft werden müssen (www.zoo-berlin.de und www.tierpark-berlin.de), war wegen Überlastung kurz zusammengebrochen. Dennis Nitsche, der mit Frau und Tochter morgens gegen 10 Uhr gekommen war, musste einen Moment warten. „Der Service hat uns schnell weitergeholfen, und nach fünf Minuten hat es mit den Tickets geklappt“, sagt der Charlottenburger. Er wollte seiner zweijährigen Tochter Joanna endlich wieder etwas anderes bieten. „Sie kann jetzt nicht nur Tiere, sondern auch wieder andere Kinder sehen“, sagt der 34-Jährige.

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Wie sehr die Zoo- und Tierparkfreunde auf die Eröffnung nach sechs Wochen Schließzeit gewartet haben, zeigen die Buchungszahlen. Am Montag wurde das Buchungsportal um 17 Uhr freigeschaltet, 30 Minuten später waren schon 2500 Tickets bis Mitte Mai verkauft. Am Dienstagvormittag konnte Zoo-Sprecherin Katharina Sperling bereits von 16.000 Tickets berichten, die für die nächsten zehn Tage erworben wurden.

Tiere können sich langsam wieder an den Trubel gewöhnen

Viele Familien mit Kindern waren am ersten Tag gekommen und natürlich auch viele Jahreskartenbesitzer. Zu ihnen gehören Sabine Hilgendorf und Dagmar Webster. „Die Tiere sind aufmerksam und gucken die Besucher so an, als wollten sie sagen: Na das seid ihr ja“, sagen die Schwestern. Das hätten sie bei den Elefanten bemerkt. Deshalb sei es gut, dass nicht gleich so viele Menschen auf einmal hineingelassen werden, finden die Frauen aus Schmargendorf und Friedenau. So könnten sich die Tiere langsam wieder an den Trubel gewöhnen.

Noch gelten zahlreiche Einschränkungen in Zoo und Tierpark. Tickets müssen vorab online für ein bestimmtes Zeitfenster gebucht werden. Vor Ort ist keine Tageskasse geöffnet. Ein Besuch ist entweder von 9 bis 13 oder von 13 bis 17 Uhr möglich. Auch Jahreskartenbesitzer müssen ein Zeitfenster buchen. Damit soll sichergestellt werden, dass im Zoo nicht mehr als 2000 und im Tierpark nicht mehr als 3000 Besucher auf einmal sind. Am Dienstag war eine Stunde nach Eröffnung die Kapazitätsgrenze im Zoo noch nicht erreicht. So konnten auch spontane Gäste noch mit ihrem Handy vor dem Eingang Tickets buchen. Im Zoo ging es entspannt zu, die Besucher verteilten sich gut auf der Anlage.

Die Tierhäuser und begehbaren Anlagen bleiben vorerst jedoch geschlossen. Aus diesem Grund sind auch die Pandazwillinge Pit und Paule nicht zu sehen. Am Morgen, vor der Öffnungszeit, seien sie kurz auf der Außenanlage gewesen, erzählt Zoo-Sprecherin Katharina Sperling. Aber der Einblick für die Besucher sei zu schmal, dort würde es sich stauen. Die Besucher wissen Bescheid, ein älteres Ehepaar wundert sich nicht, dass nur eine Mitarbeiterin zu sehen ist, die auf der Außenanlage der Pandas Rasen mäht.

Familienausflug im Freien und ohne schlechtes Gewissen

Die Einschränkungen konnten Michaela Ziegler nicht davon abhalten, mit Mutter, Cousine und Kindern gleich am ersten Tag einen Familienausflug in den Zoo zu machen. „Wir haben den ganzen Montag auf der Lauer gelegen, um Tickets zu bekommen“, sagt die junge Frau aus Lichtenrade. Jetzt würden sie sich eben alles anschauen, was geöffnet ist, fügt Mutter Anett Rebel hinzu. Man sei über jede Aktivität glücklich im Moment. Und hier im Zoo müsse man kein schlechtes Gewissen haben. „Wir sind im Freien und kommen uns nicht zu nahe“, sagt Anett Rebel. Hauptsache, man könne als Familie wieder etwas gemeinsam unternehmen.

Zufrieden über den ersten Tag sind auch die Zoo-Mitarbeiter. „Läuft doch gut“, sagt ein Tierpfleger im Vorbeigehen. Alle hielten sich an die Regeln. Auch der Wachschutz hat nicht viel mehr als sonst zu tun. „Nur das Übliche“, sagt ein Mitarbeiter. Besucher bitten, vom Rasen runter zu gehen und vom Geländer zurückzutreten. Normalität eben.