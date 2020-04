Bau der Untergeschosse des KaDeWe-Parkhauses geht voran

Berlin. Im Kaufhaus selbst ging es an diesem Wochenende weiter: Das KaDeWe konnte nach vierwöchiger Schließung am Sonnabend Teile der Lebensmittel- und Pflegeabteilung wieder öffnen. Und auch gegenüber, auf dem Areal an der Passauer Straße 1 – 3, tut sich einiges. Beim Bau des neuen Parkhauses ist bald ein kleiner Meilenstein geschafft. Dort werden bis Ende April die Stützen fertiggestellt, die den Baukörper tragen.

Das bestätigte Timo Herzberg, Deutschland-Chef des österreichischen Immobilienunternehmens Signa, das einen Anteil von 49,9 Prozent am KaDeWe hält und das Bauvorhaben leitet. Das neue Parkhaus soll auf fünf Untergeschossen die rund 600 Stellplätze des alten ersetzen. Neben Parkplätzen für Autos sind im ersten Untergeschoss zudem 99 Stellplätze für Fahrräder eingeplant. Beim Bau arbeitet das Immobilienunternehmen Herzberg zufolge mit der sogenannten „Deckelbauweise“: In 30 Meter Tiefe werden zunächst die Stützen sowie die Seitenwände aufgestellt, um anschließend den Baukörper nach unten hin abzudichten und ein Untergeschoss nach dem anderen einzubauen. Der erste Teildeckel wird bis Oktober dieses Jahres fertiggestellt. „Die Bauweise ist sehr pragmatisch, da das Risiko für Schäden an den Nachbargebäuden sehr gering ist“, sagte Herzberg. Nach Fertigstellung der Untergeschosse werden auf dem Areal oberirdisch ein Sockelgeschoss sowie ein sogenanntes Punkthochhaus mit zwölf Etagen errichtet. „In den Jahren 2021 und 2022 werden wir den Rohbau und die Fassaden dieser Gebäude fertigstellen. Mitte 2023 können die Räumlichkeiten den Mietern übergeben werden“, sagte Herzberg. Während in dem Sockelgeschoss auch Flächen für den Einzelhandel vorgesehen sind, wird das Hochhaus ausschließlich für die Büronutzung vermietet. 2018 hatte sich das Baukollegium unter Federführung von Senatsbaudirektorin Regula Lüscher mit dem Neubauvorhaben gegenüber des KaDeWe beschäftigt. Die Fassade soll demnach einen stärkeren Anteil an Naturstein bekommen und weniger Glas als von den Architekten zunächst vorgesehen. Die Traufhöhe des Sockelgeschosses orientiert sich am benachbarten Gründerzeitbau Passauer Straße 4. Das Dach des Hochhauses wird begrünt. Bislang gibt es laut Herzberg keine Behinderungen der Bauarbeiten aufgrund des Coronavirus, im Gegenteil: „Es ist uns gelungen, unsere Kapazitäten auf den Baustellen zu erweitern. Wir haben die Hygienemaßnahmen erheblich ausgeweitet. Daher gibt es dort meines Wissens noch keinen Fall eines Corona-Infizierten.“ Die Beschäftigten hätten Atemschutzmasken erhalten. Auch gebe es auf der Baustelle nun viele Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Seit Beginn der Coronakrise habe das Unternehmen zudem einen Catering-Service für Mitarbeiter auf der Baustelle bereitgestellt, erklärte Herzberg. „Wir versorgen die Beschäftigten dort mit Lunchpaketen. Sie werden von einem regionalen Gastronomen bereitgestellt, den wir damit in Zeiten der Krise unterstützen.“