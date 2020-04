BVV: Ausbau von kleinen Gewerben am Fürstenbrunner Weg

Im Rathaus Charlottenburg in der Otto-Suhr-Allee tagte am Donnerstag die BVV.

Die BVV Charlottenburg-Wilmersdorf will an dem Plan festhalten, kleine Gewerbe und Handwerk im Fürstenbrunner Weg zu fördern.

Kein Ausbau des großflächigen Einzelhandels am Fürstenbrunner Weg im Westend, sondern Förderung von kleinen, produzierenden Gewerben und Handwerk: So sieht es der Bebauungsplan des Bezirksamtes Charlottenburg-Wilmersdorf vor. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf will an diesem Plan festhalten und ihn künftig weiterentwickeln, wie eine Abstimmung am Donnerstag zeigte.