Berlin . Anders als erwartet, hat der Senat bisher keinen Zuschuss des Landes für die Sanierung der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eingeplant. Auch in der neuen Liste der Investitionsvorhaben über das Sonderprogramm Siwa (Sondervermögen Infrastruktur für die wachsende Stadt) hat die Finanzverwaltung die Gedächtniskirche nicht aufgenommen. Das lag auch daran, dass weniger Geld in dieses Programm fließen kann als erhofft.

Anlass zu Hoffnung auf die Finanzierung einer Generalüberholung für das sanierungsbedürftige Gebäudeensemble auf dem Breitscheidplatz war im November 2019 aufgekeimt. Damals hatte der Bundestag 16 Millionen für die Sanierung des Gebäudeensembles zugesagt.

Die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche war im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden. Ihre Überreste waren in den Nachkriegsjahren bis auf den Hauptturm abgerissen worden. Um den „hohlen Zahn“ herum entstand dann Ende der 50er- bis Anfang der 60er-Jahre ein Gebäudeensemble nach den Entwürfen des Architekten Egon Eiermann.

Für die Sanierung wären neun Millionen Euro vom Bund nötig

Um die auf insgesamt rund 36 Millionen Euro geschätzte Generalüberholung umsetzen zu können und die Bundesmittel zu sichern, wäre aber eine Kofinanzierung des Landes in Höhe von neun Millionen Euro notwendig. Die restlichen neun Millionen wollte die Kirche aus Eigenmitteln sowie privaten Spenden und Stiftungsmitteln beisteuern. Unter anderem habe etwa die Stiftung Denkmalschutz bereits 300.000 Euro für das Bauvorhaben eingesammelt, sagte Martin Germer, Pfarrer der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirchengemeinde, der Berliner Morgenpost.

Finanziert werden sollen mit den 36 Millionen Euro die Sanierung des Glockenturmes und des Kirchengebäudes sowie die Erweiterung und Erneuerung der Ausstellung in der alten Turmruine. Im Zuge der Sanierung soll zudem auch das sogenannte Foyer, der Flachbau an der Westseite der neuen Kirche in Richtung Kantstraße, als attraktiver Treffpunkt in Form eines Kirchencafés umgebaut werden. Auch die Heizung sowie eine neue Außenbeleuchtung und die vollständige Barrierefreiheit stehen auf dem Programm der Kirche, in und an der in verschiedenen Bereichen quasi seit 2005 ununterbrochen gebaut wird. So wurden beispielsweise zwischen 2010 und 2015 bereits die Fassade des Alten Turms und von 2015 bis 2017 die Kapelle saniert.

Opposition verlangt konkrete Ergebnisse

Im Hauptausschuss am Mittwoch kritisierten Oppositionspolitiker, dass die Kirche nun anders als erwartet nicht mehr auf der Liste der Siwa-Vorhaben stand. Finanzstaatssekretär Fréderic Verrycken sagte zu, man werde noch einmal nachdenken über das Wahrzeichen der City-West. „Es gibt, glaube ich, einen Konsens darüber, dass dort etwas passiert“, sagte der Stellvertreter des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD): „Wir sollten versuchen, für die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche eine Lösung zu finden. Ob über das Siwa-Vermögen oder auf anderem Wege.“ Die Opposition verlangt aber konkrete Ergebnisse. Er begrüße, dass das Thema im Senat weiter „in der Diskussion“ sei, sagte Christian Goiny (CDU). Der Senat solle berichten, wie er erreichen wolle, dass die „Bundesmittel nicht verfallen“.

„Wir sind natürlich enttäuscht und hoffen jetzt, dass sich andere Wege finden lassen, zumal uns alle Parteien Unterstützung für das Projekt signalisiert haben“, sagte Martin Germer. Allein die Sanierung des Glockenturms sei mit Kosten von vier bis fünf Millionen Euro veranschlagt. Und jeder Besucher der Kirche mit der charakteristischen Fassade aus blauen Glaswaben könne sich leicht von deren maroden Zustand überzeugen. „Schon am Eingang der Kirche sind die Schäden an der Betonkonstruktion nicht mehr zu übersehen“, so Germer über die offensichtlichen Mängel an dem 1961 eingeweihten Bauwerk.

Glockenturm wurde bereits 2015 eingerüstet

Der sechseckige Glockenturm der Berliner Gedächtniskirche war zur Vorbereitung der Sanierungsarbeiten und zum Schutz vor bröckelnden Fassadenteilen bereits 2015 eingerüstet worden. Vor einem Jahr sorgte dann ein riesiges Werbeplakat für Kritik, hinter dem der Glockenturm für sechs Monate vollends verschwand. Pfarrer Germer hatte die umstrittene kommerzielle Verhüllung mit den dringend notwendigen Sanierungsarbeiten an Turm und Kirche begründet, für die man auf Werbeeinnahmen angewiesen sei.

Im Februar dieses Jahres wurde der Turm dann wieder ausgerüstet – bevor es mit der eigentlichen Arbeit losgehen soll. Allein der Glockenturm hat 5000 Beton-Glas-Elemente, die dringend überarbeitet werden müssen.

In der Liste der neuen Projekte für das Siwa-Vermögen, das aus den Haushaltsüberschüssen des jeweils vergangenen Jahres gespeist wird, stehen statt der Gedächtniskirche andere Vorhaben, die sich auf knapp 240 Millionen Euro summieren. Bedacht werden unter anderem die Charité für den Ausbau ihrer digitalen Infrastruktur und für den Kauf von Großgeräten. Die Bildungsverwaltung darf daraus diverse Schulerweiterungen und das Kita-Ausbauprogramm bezahlen, auch die Kultur ist mit Zuschüssen für zahlreiche Bauprojekte in Theatern und Galerien dabei.