„Ich habe es so vermisst, shoppen zu gehen“

Berlin. Die Eingangstüren des Schuhgeschäfts „Budapester“ am Kurfürstendamm öffnen sich. Ladenmanagerin Sevil Kocadede (45) strahlt und begrüßt die Kundin freundlich. Die Freude steht ihr im Gesicht, dass sie nun nach über einem Monat wieder den Laden öffnen darf. „Wir alle aus unserem Team freuen uns wirklich sehr, dass wir wieder arbeiten können, und auch unsere Kunden sind glücklich, dass sie bei uns wieder einkaufen können“, so Kocadede. Für sie ist es – wie für viele Berliner Einzelhändler – der erste Verkaufstag nach gut fünf Wochen Schließung wegen des Coronavirus. Das hatte der Berliner Senat am Dienstag beschlossen. Somit durften auch Mode- und Schuhgeschäfte sowie Parfümerien wieder ihre Kunden empfangen.

Am Kurfürstendamm, wo sich normalerweise zahlreiche Kunden aufhalten, war am Mittwoch jedoch verhältnismäßig wenig los. Ein paar Passanten schlenderten an den Schaufenstern vorbei, doch viele Läden hatten noch gar nicht wieder ihren Betrieb aufgenommen. „Wir sind noch dabei, den kompletten Laden zu desinfizieren und bereiten alles für die nötigen Sicherheitsstandards vor“, erklärt Michelle Morgen (25), Ladenmanagerin des Kosmetikshops „Kiko“ an der Tauentzienstraße.

Coronavirus in Berlin: Das KaDeWe bleibt geschlossen

Damit sich das Virus nicht weiter ausbreitet, hat der Berliner Senat einige Regelungen getroffen: Öffnen dürfen demnach nur Geschäfte mit bis zu 800 Quadratmetern Verkaufsfläche. Dabei darf sich pro 20 Quadratmeter nur ein Kunde aufhalten. Auch Kauf- und Warenhäuser dürfen wieder ihre Türen öffnen, so Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne), wenn sie entsprechend ihre Verkaufsflächen verkleinern. Das Kaufhaus des Westens (KaDeWe) blieb am Mittwoch jedenfalls noch geschlossen.

Einer der Läden, die am Kurfürstendamm schon geöffnet haben, ist das Modegeschäft „Betty Barclay“. Am Morgen ist Managerin Yvonne Peschmann (52) extra früher in den Laden gekommen, um alles für die Wiedereröffnung vorzubereiten. Vor dem Laden steht nun ein Schild, das die Kunden auf das Einhalten des Mindestabstands hinweisen soll. Zudem dürfen nur noch vier Kunden gleichzeitig das 120 Quadratmeter große Geschäft betreten. Außerdem trage sie dafür Sorge, dass die Umkleidekabinen und der Verkaufstresen nach jeder Benutzung gründlich desinfiziert werden. „Unsere Kunden waren bisher alle sehr aufmerksam und haben Abstand zueinander eingehalten, sodass wir niemanden zu ermahnen brauchten“, sagt Peschmann. Sie freut sich sichtlich, vor allem aber darüber, nun wieder einen normalen Alltag zu haben.

Viele der Kunden haben zum Schutz auch eine Maske dabei

Marina Diettmann (55) aus Lichtenberg hat die Chance gleich genutzt und sich eine leichte Bluse in dem Modeladen gekauft. „Ich wollte einfach raus, und habe es so vermisst, shoppen zu gehen.“ Anschließend ist sie noch mit ihrer Tochter zu einem Spaziergang verabredet. Angst, sich mit dem Virus zu infizieren, habe sie nicht. „Viel ist ja sowieso nicht los.“ Außerdem habe sie zum Schutz noch eine Maske mit dabei.

Deutlich mehr los war hingegen am Nachmittag in der Wilmersdorfer Straße in Charlottenburg. Viele Berlinerinnen und Berliner nutzten das gute Wetter und besuchten die Einkaufsstraße. Hier hatten zwar auch noch längst nicht alle, aber deutlich mehr Läden geöffnet. Dazu zählte der Kosmetikladen „Rituals“ in den Wilmersdorfer Arcaden. Bevor die Kunden den Laden betreten dürfen, müssen sie zuerst an einem Spender ihre Hände desinfizieren. Außerdem sind überall auf dem Boden Markierungen aufgeklebt, die zur Einhaltung der Abstandsregelung dienen sollen. „Wir achten zwar sehr darauf, auch unter uns Kollegen den Abstand einzuhalten, aber manchmal ist es schwierig, wenn wir uns etwa Sachen zureichen muss“, sagt Maja Witte (27), die dort als Verkäuferin arbeitet.

Alle Mitarbeiter haben Maske und Handschuhe bekommen

Allgemein würden die Schutzmaßnahmen bei ihnen groß geschrieben werden. Alle Mitarbeiter haben zur Sicherheit eine Maske für Mund und Nase bekommen sowie Handschuhe, die sie tragen können, wenn sie in den Kontakt mit Kunden kommen wie etwa dem Annehmen von Bargeld.