So stellt sich der Investor das neue Bürogebäude am Adenauerplatz vor.

Ein Investor will an der Wilmersdorfer Straße 82/83 ein Bürogebäude errichten, das auch Platz für Wohnungen und Gewerbeflächen bietet.

Neubau Am Adenauerplatz soll ein Bürogebäude entstehen

Die Mieter sind vor Jahren ausgezogen, die Wohnungen inzwischen unbewohnbar - und eigentlich sollte der Gebäudekomplex an der Wilmersdorfer Straße 82/83 am Adenauerplatz längst abgerissen sein. Immer wieder wurde er an andere Investoren verkauft, die jeweils eigene Vorstellungen vom Neubau hatten. Nun möchte die Wiwela Bau Projekt GmbH auf dem Grundstück ein Bürogebäude errichten, das auch Platz für Wohnungen und Gewerbeflächen bietet.