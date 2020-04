Schlafstätte von Obdachlosem in Charlottenburg angezündet

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 25 haben am Dienstagmittag an der Hardenbergstraße in Charlottenburg einen Mann ohne festen Wohnsitz festgenommen. Er soll vergangene Woche die Schlafstätte eines anderen Obdachlosen unter der Bahnunterführung an der Hardenbergstraße angezündet zu haben. Ermittlungen eines Fachkommissariats der Direktion 2 hatten zur Identifizierung und der anschließenden Festnahme des mutmaßlichen Täters geführt.

Der 46-Jährige kam in ein Polizeigewahrsam, in dem er erkennungsdienstlich behandelt wurde. Er sollte noch am Mittwoch auf Antrag der Staatsanwaltschaft Berlin einem Haftrichter vorgeführt werden. Er steht im Verdacht, eine gefährliche Körperverletzung begangen zu haben.

Die Tat ereignete sich in der Nacht zum 1. April. Eine Radfahrerin hatte gegen 23 Uhr Flammen unter der Bahnbrücke Hardenbergstraße Ecke Jebensstraße bemerkt und zwei Sicherheitsmitarbeiter der Deutschen Bahn informiert. Als die beiden Männer die brennende Schlafstätte löschten, bemerkten sie unter den Decken einen offenbar schlafenden Mann. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 36-Jährigen mit einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik, in der er die Nacht verbrachte.

Weiterer möglicher Brandanschlag in Lichtenberg

Ein weiterer möglicher Brandanschlag auf Obdachlose ereignete sich am Dienstagabend. Gegen 22.30 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feuer in Lichtenberg gerufen. Dort hatten Unbekannte zwei Wohnwagen in Alt-Hohenschönhausen angezündet. Ein Zeuge hatte gemeldet, dass zwei Wohnwagen auf einem Brachgelände an der Genslerstraße in Flammen stehen.

Die mobilen Unterkünfte brannten vollständig aus. Zudem griff das Feuer auf einen daneben stehenden Baucontainer über, der dadurch beschädigt wurde. Menschen wurden nicht verletzt. Nach Aussage eines Zeugen werden die Wohnwagen vermehrt von Obdachlosen genutzt. Ein Brandkommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu der Brandstiftung übernommen.