Florian Remmler öffnet am Sonnabend um 9 Uhr den ersten „Fair unverpackt“-Laden des Bezirks.

Am Sonnabend um 9 Uhr öffnet der erste „Fair unverpackt“-Laden des Bezirks in der Düsseldorfer Straße 12 in Wilmersdorf.

Charlottenburg-Wilmersdorf Erster „Fair unverpackt“-Laden im Bezirk öffnet am Sonnabend

Berlin. Florian Remmler möchte Kunden Produkte anbieten, die nachhaltig und möglichst CO2-neutral produziert wurden. Darum öffnet er am Sonnabend um 9 Uhr den ersten „Fair unverpackt“-Laden des Bezirks in der Düsseldorfer Straße 12 in Wilmersdorf.