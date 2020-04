Im Rathaus Charlottenburg in der Otto-Suhr-Allee tagt die Bezirksverordnetenversammlung.

Berlin. Die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf wurde am 19. März wegen des grassierenden Coronavirus abgesagt. Nun steht ein neuer Termin fest: Am 23. April wird die Hauptversammlung der BVV tagen. Das beschloss der Ältestenrat der BVV am Mittwochabend.