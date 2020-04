Deutsche Wohnen und Bezirk verhandeln wieder über Westend

Berlin. Eines der größten Neubauvorhaben in Charlottenburg-Wilmersdorf lief letztes Jahr Gefahr zu scheitern. Nachdem sich die Deutsche Wohnen und das Bezirksamt Anfang 2019 nicht auf einen gemeinsamen Bebauungsplan für die ehemalige britische Alliierten-Siedlung im Westend einigen konnten, drohte das Unternehmen, sich aus dem Vorhaben zurückzuziehen. Nun erklären sich sowohl das Bezirksamt als auch die Wohnungsgesellschaft bereit, eine neue und damit vierte Verhandlungsrunde über das Bauvorhaben zu starten.

Wie ein Sprecher der Deutschen Wohnen der Berliner Morgenpost mitteilte, sei das Unternehmen „offen für neue Verhandlungen“. Man sei bereit, „den Bestandsmietern attraktive Angebote zu sehr guten preislichen Konditionen zu machen.“ Die Neubausiedlung soll unter anderem mit einem Nachhaltigkeitszertifikat und mehreren Kitas ausgestattet werden. Weitere Details wolle man vor den neuen Beratungen jedoch nicht preisgeben.

Verhandlungstermine aufgrund von Coronakrise verschoben

Die Verhandlungen sollten Baustadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) zufolge eigentlich im Mai 2020 starten. Doch aufgrund der Coronakrise müssten die Termine verschoben werden. Die Deutsche Wohnen plant, die Alliierten-Siedlung entlang von Scott-, Swift- und Dickensweg in Westend abzureißen. Die Bauten aus den Fünfzigerjahren mit 212 zum Teil noch vermieteten Wohnungen sollen verschwinden und 580 neue dafür gebaut werden.

Das Bezirksamt hatte 2019 Bedingungen für das Bauvorhaben an die Immobilienfirma gestellt. Diese werden auch in künftigen Verhandlungsrunden weiterhin Gültigkeit besitzen, erklärt Baustadtrat Schruoffeneger. Ein Streitpunkt während der bisherigen Verhandlungen in den letzten vier Jahren war die Härtefallklausel für Bestandsmieter. So fordert das Bezirksamt von der Deutschen Wohnen, Mietverträge zu erstellen, in denen festgeschrieben wird, dass die Nettokaltmiete 30 Prozent des Nettoeinkommens pro Haushalt über die gesamte Dauer des Mietverhältnisses nicht übersteigt.

SPD will unbefristete Härtefallklausel in Mietverträgen

„Die Mieter können nichts dafür, dass ihre Wohnungen abgerissen werden. Politiker müssen dafür Sorge tragen, dass die Rahmenbedingungen für alle möglichst gleich und sozial verträglich sind“, erklärt Wolfgang Tillinger, baupolitischer Sprecher der SPD-Fraktion in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

Für Neuvermietungen soll diese Regelung nicht gelten. Auch falls ein Mieter durch Eigenverschulden in finanzielle Not gerät, soll die Klausel nicht greifen, so Tillinger weiter. Die Einschreibung einer unbefristeten Härtefallklausel in Mietverträge habe die Deutsche Wohnen bislang allerdings nicht akzeptiert.

FDP und CDU befürchten überzogene Forderungen

Kritik an einer unbefristeten Härtefallklausel formuliert die CDU- sowie die FDP-Fraktion des Bezirks. „Die CDU bevorzugt eine Härtefallklausel für Bestandsmieter, die auf zehn Jahre befristet ist“, sagt Hans-Joachim Fenske (CDU). Er verweist darauf, dass eine lebenslange Klausel aus Sicht des Investors unhaltbar sei, da die Rentabilität des Neubaus gefährdet werde.

Einen ähnlichen Standpunkt vertritt Johannes Heyne, baupolitischer Sprecher der FDP-Fraktion der BVV. „Es ist gut und wichtig, dass im Westend neue Wohnungen entstehen und Bestandsmieter Planungssicherheit haben. Doch der Neubau könnte wegen solch überzogener Forderungen verhindert werden“, sagt Heyne.

Deutsche Wohnen bereit, manche Forderungen zu erfüllen

Das Bezirksamt fordert zudem, dass den Mietern, die momentan in den Abrissgebäuden wohnen, nach Abschluss des Projektes vergleichbare Neubauwohnungen von der Deutschen Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Während der Dauer der Bauarbeiten sollen diese Mieter zudem Übergangswohnungen gestellt bekommen. Die Umzüge, die Mieter aufgrund des Neubauvorhabens tätigen müssen, sollen ebenfalls vom der Immobilienfirma finanziert werden. Die Deutsche Wohnen habe sich bereit erklärt, diese Forderungen zu erfüllen, wie ein Pressesprecher bestätigte.

Des Weiteren besteht das Bezirksamt darauf, dass die neue Zweckentfremdungsverbotsverordnung angewendet wird. Für die 212 abgerissenen Wohnungen müssten demnach ebenso viele zu einer Kaltmiete von 7,92 Euro pro Quadratmeter neu gebaut werden. Gleichzeitig sollte das Berliner Modell der kooperativen Baulandentwicklung greifen. Ein Viertel, also 92 der 368 zusätzlichen Wohnungen müsste dann als Sozialwohnungen zu 6,50 Euro pro Quadratmetern errichtet werden. Insgesamt wären damit 304 der 580 Wohnungen mietpreisgebunden – fast 52 Prozent.

SPD-Sprecher Tillinger zufolge wird das Bezirksamt und somit nicht die Fraktionen in der BVV die künftigen Verhandlungen mit der Deutschen Wohnen führen. Die Ergebnisse werden dann dem Bauausschuss der BVV vorgestellt, der darüber abstimmt. Die Hauptversammlung der BVV muss ebenfalls darüber entscheiden. Was passiert, wenn gegen die Verhandlungsergebnisse gestimmt wird, ist noch völlig offen.