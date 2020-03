Um Risikogruppen vor der Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen, haben sich vielerorts Nachbarschaftsinitiativen gebildet. Dabei helfen jüngere Freiwillige alten und kranken Menschen bei Einkäufen, damit diese nicht das Haus verlassen müssen. Die Corona-Nachbarschaftshilfe in Charlottenburg-Wilmersdorf bietet Risikogruppen mit einem Netzwerk aus mehr als 300 Helfern und Koordinatoren besonders umfassende und professionelle Unterstützung an.

Die Nachbarschaftsinitiative ist unter einer zentralen Telefonnummer zu erreichen, die das Bezirksamt finanziert. Hilfesuchende und Freiwillige können sich zudem über eine zentrale E-Mail-Adresse des Bezirksamtes melden oder sich online in ein Kontaktformular eintragen.

Alle Kontakte werden dann in einer zentralen Datenbank gespeichert. Koordinatoren des Projektes greifen auf die Datenbank zu, um Postleitzahlen abzugleichen. So kann ermittelt werden, welcher Freiwillige in der Nähe eines Hilfesuchenden wohnt und ihn bei Einkäufen unterstützen kann.

Darum konnte man das Netzwerk schnell ausbauen

„Wir haben nun circa 40 Menschen zuverlässige Helfer vermittelt, indem wir die Postleitzahlen abgeglichen haben“, erklärt Doris Leymann, die das Projekt vonseiten des Bezirksamtes betreut. Ziel sei, langfristige Beziehungen zu schaffen, damit Vertrauen zwischen allen Beteiligten aufgebaut werden kann.

Das Netzwerk habe man in kurzer Zeit ausbauen können, da Flüchtlingsprojekte zuvor eine personelle und digitale Infrastruktur geschaffen hatten. Zu ihnen zählen das Haus der Nachbarschafft in Wilmersdorf sowie die Ulme35 und der Divan e. V. in Charlottenburg.

Diese interkulturellen Begegnungszentren mussten vorübergehend schließen, um eine Ausbreitung des Coronavirus innerhalb der Einrichtungen zu vermeiden. „Dann entstand die Idee, dass wir unsere Kapazitäten und unsere Netzwerke nutzen könnten, um Nachbarschaftshilfe zu organisieren. Frei nach dem Motto: ‚Wer Geflüchteten hilft, kauft auch für kranke Nachbarn und Nachbarinnen ein‘“, erklärt Amei von Hülsen-Poensgen, Mitarbeiterin der Ulme35.

Bezirksamt leistet technische und finanzielle Unterstützung

Verschiedene Organisationen beteiligen sich an der Nachbarschaftshilfe, unter ihnen Nachbarschaftshäuser, der Evangelische Kirchenkreis des Bezirks sowie zahlreiche Vereine. Zudem erklärte sich das Bezirksamt bereit, technische, finanzielle sowie personelle Unterstützung zu leisten.

Eine der Freiwilligen, die innerhalb der Nachbarschaftshilfe vermittelt wurde, ist die 22-jährige Henriette Nielsen. Sie sei durch eine Freundin auf das Projekt aufmerksam geworden, erklärt sie. Daraufhin habe sie sich in das Online-Kontaktformular der Initiative eingetragen. „Ich gehe für eine 82-jährige Frau in der Nachbarschaft einkaufen. Sie wohnt allein und gehört zur Risikogruppe. Außerdem kann sie aufgrund mehrerer Operationen kaum allein aus dem Haus“, sagt Nielsen.

Die Frau sei äußerst dankbar für Nielsens Hilfe. Man halte telefonisch Kontakt. Die Einkäufe werden nicht persönlich überreicht, sondern im Hausflur vor die Tür gelegt, um die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten. Nielsen erklärt, die Frau verhalte sich sehr zurückhaltend und frage stets höflich, ob sie noch einmal für sie einkaufen könne. „Sie wartet, bis ich sie anrufe. Aber sie könnte mich natürlich auch kontaktieren, wenn sie möchte“, sagt die Studentin.

20.000 Menschen im Bezirk über 80 Jahre alt

Langfristiges Ziel des Projekts sei es, älteren Menschen auch dann Hilfe anzubieten, wenn sie sich einsam fühlen, erklärt Bezirksmitarbeiterin Leymann. „Alles muss aufgrund der Kontaktsperre telefonisch ablaufen. Aber Menschen können anrufen, wenn sie mit jemandem sprechen möchten“, sagt Leymann. Das Projekt werde auf unbestimmte Zeit betrieben und weiter ausgebaut.

Die zentrale Hotline wird von Montag bis Freitag jeweils von 9 Uhr bis 18 Uhr mit zehn Koordinatoren besetzt, unter ihnen auch professionelle Berater der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle.

Rund 20.000 Einwohner des Bezirks sind Leymann zufolge über 80 Jahre alt. Um Senioren zu erreichen, die keinen Internetzugang haben, verschickt die Bezirksverwaltung ab Montag Briefe und beschreibt darin die Möglichkeiten der Unterstützung durch die Nachbarschaftshilfe.

Alte Menschen sind dankbar für Hilfe

Die 21-jährige Lehramtsstudentin Leah Folgemann hat sich ebenfalls dafür entschieden, einer älteren Frau bei Einkäufen zu helfen. Zudem nimmt sie jeweils an zwei Tagen in der Woche Anrufe entgegen, die bei der zentralen Hotline eingehen.

„Ich kaufe für eine Frau ein, die bei mir in der Straße wohnt. Wenn sie mich anruft, sprechen wir nicht nur über den Einkaufszettel“, sagt Folgemann. Es sei bedauerlich, dass man sich aufgrund der Kontaktsperre nur telefonisch unterhalten könne.

Sie freue sich bereits darauf, die ältere Dame irgendwann persönlich zu treffen. „Sie hat mir erzählt, dass sie allein in Berlin ist. Ich möchte den Kontakt auf jeden Fall langfristig halten“, sagt die Studentin. Die Einkäufe stellten aus ihrer Sicht kein Problem dar, da die Frau bescheidene Wünsche äußert: „Sie sagt mir zum Beispiel, ich soll zwei Tomaten und eine Paprika kaufen. Das ist für mich kein Aufwand, wenn ich den Familieneinkauf mache.“

Kontakt zur Nachbarschaftshilfe Charlottenburg-Wilmersdorf: Tel: 030-90 29 14 970

E-Mail: nachbarschaftshilfe@charlottenburg-Wilmersdorf.de

Website mit Kontaktformular: https://www.nachbarschafft-ev.de/