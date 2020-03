Berlin. Orthopäde Thomas Finkbeiner behandelt täglich rund 100 Personen in seiner Praxis in Charlottenburg. Um Operationen durchzuführen oder ihnen Spritzen zu geben, muss er Hautstellen desinfizieren. Desinfektionsmittel zu finden, ist momentan gar nicht so einfach. Aufgrund der Corona-Krise gibt es Lieferengpässe. Finkbeiner und seine Assistentin schildern eine verzweifelte Suche, die nun bereits zwei Wochen andauert.

„Ich befürchte, in drei Wochen niemanden mehr richtig behandeln zu können“, sagt Finkbeiner der Berliner Morgenpost. Die Vorräte, die Finkbeiner in seiner Praxis aufbewahrt hat, neigen sich dem Ende zu. Zudem hätten Patienten zahlreiche Desinfektionsflaschen aus den Schubladen der Behandlungsräume gestohlen. „Wir haben danach auf jede Flasche einen Zettel geklebt. Darauf stand: ,Nur für Personal‘. Danach wurde nichts mehr geklaut“, sagt Finkbeiners Assistentin Mandy Gavlasz. Sie hat sich gemeinsam mit ihrem Chef auf die Suche nach neuen Desinfektionsmitteln begeben.

Wann Desinfektionsmittel eintreffen, ist unklar

Zunächst hat sie sich an die Kassenärztliche Vereinigung Berlin (KV) gewandt: „Die KV sagte mir, auch sie könne keine Desinfektionsmittel zur Verfügung stellen.“ Dies bestätigte man in der KV Berlin auf Anfrage unserer Redaktion. Desinfektionsmittel seien bestellt worden. Wann sie einträfen, könne man jedoch nicht abschätzen, hieß es.

Der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, erklärte die Engpässe in deutschen Arztpraxen auf einer Pressekonferenz am Donnerstag damit, dass es vor allem logistische Probleme gebe. Zwar seien genügend Desinfektionsmittel vorhanden. Diese könnten jedoch nicht von herkömmlichen Herstellern über den gewohnten Vertriebsweg an Praxen geliefert werden.

Apotheken dürfen Desinfektionsmittel selbst herstellen

Orthopäde Finkbeiner gab nicht auf. Er wandte sich dann an das Gesundheitsamt des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf. Auch da habe man ihm nicht helfen können, sagt er. Man habe ihn gebeten, es bei Apotheken zu versuchen. Das Gesundheitsamt Charlottenburg-Wilmersdorf erklärte gegenüber der Berliner Morgenpost, man habe „einen kleinen Bestand“ an Desinfektionsmitteln vorrätig. Dieser würde „reichen, um unsere Ärzte zu schützen“. Doch die KV habe der Berliner Gesundheitssenatorin und dem Bezirk erklärt, „dass sie in der Lage ist, die Ärzte zu versorgen“.

Da Finkbeiner nun auch vom Bezirk keine Desinfektionsmittel bekam, folgte er dem Vorschlag, Apotheken um Vorräte zu bitten. Apotheken dürfen wegen der Corona-Krise selbst Desinfektionsmittel herstellen. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung wurde vor zwei Wochen erlassen, da es zu dieser Zeit bereits Lieferengpässe gab.

Auch hier hatte Finkbeiner kein Glück: „Die Apotheke, die mich beliefert, kann nichts herstellen. Bestandteile wie industrieller Alkohol fehlen für die Produktion.“ Ein Sprecher des Berliner Apotheker-Vereins erklärt auf Anfrage unserer Redaktion, dass der pharmazeutische Großhandel die Stoffe für die Herstellung nicht mehr liefern könne. Daher sei es für Apotheken nicht immer möglich, Desinfektionsmittel selbst herzustellen. „Für Ärzte ist es schwierig, etwas zu bekommen,“ so der Sprecher.

Keine Hilfe von der Senatsverwaltung

Schließlich entschieden sich der Orthopäde und seine Assistentin, bei der Senatsverwaltung um Hilfe zu bitten. Auch hier führten mehrere Anrufe zu keinem Ergebnis. „Nach einigen Versuchen wurde ich durchgestellt. Die Mitarbeiterin am Telefon sagte uns, die Senatsverwaltung sei ausschließlich für juristische Maßnahmen in Bezug auf die Corona-Pandemie zuständig“, erklärt Gavlasz.

Sie wurde zu einer anderen Behörde verwiesen – dieses Mal zum Landesamt für Gesundheit und Soziales. Dort rief Gavlasz an und schilderte das Problem. Ein Mitarbeiter versicherte ihr, man werde sie zurückrufen. „Auf den Anruf warte ich heute noch“, sagt Gavlasz. Daraufhin schrieb Finkbeiner ein öffentliches Statement an die Senatsverwaltung, um auf seine Lage aufmerksam zu machen.

Orthopäde fürchtet Kollaps der Berliner Krankenhäuser

Weder die Senatsverwaltung noch das Landesamt für Gesundheit und Soziales waren für eine Stellungnahme zu erreichen. Im Verlauf der Recherche unserer Redaktion konnte eine Person gefunden werden, die Finkbeiner Desinfektionsmittel besorgen wollte. Sie konnte ihm jedoch lediglich Mittel anbieten, die seinen Qualitätsanforderungen nicht genügen. „Es ist kein Standard-Präparat, das zur Behandlung empfohlen wird. Bevor etwas schief geht, bestelle ich es erst einmal nicht. Schließlich muss ich dafür haften“, sagt Finkbeiner.

Finkbeiners Fall ist ein erschreckendes Beispiel dafür, wie Ärzte in Berlin während der Corona-Krise um Desinfektionsmittel kämpfen. Wenn niedergelassene Mediziner keine Möglichkeit mehr haben, ihre Patienten zu betreuen, folgen daraus Konsequenzen für das Gesundheitssystem. „Die Patienten werden mit ihren Schmerzen dann die Rettungsstellen überfluten,“ schrieb Finkbeiner in seinem Statement an den Senat. Niedergelassene Ärzte fingen einen Großteil der Patienten ab, die ansonsten in Krankenhäusern behandelt werden müssen.

Staatlich organisierter Nachschub an Schutzausrüstung für Praxen und Krankenhäuser kam am Donnerstag in Gang. Das Bundesgesundheitsministerium gab zehn Millionen dringend benötigte Atemschutzmasken zur weiteren Verteilung an die Kassenärztlichen Vereinigungen und die Bundesländer, teilte ein Sprecher am Donnerstag in Berlin mit. Die Bundesregierung hatte zuvor beschlossen, Schutzausrüstung, aber auch Ausstattung für Intensivstationen in Krankenhäusern ergänzend zentral zu beschaffen. Eine staatlich organisierte Lieferung von Desinfektionsmitteln ist derzeit wohl nicht geplant.