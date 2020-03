Die Spielplätze im Bezirk sind noch immer offen

Berlin wird vom frühlingshaften Wetter verwöhnt, Kinder möchten sich auf Spielplätzen austoben, auch ihre Eltern wollen die Sonne genießen. Doch aufgrund des grassierenden Coronavirus muss sich jeder genau überlegen, ob er den Gang ins Freie wagt. Auch wenn Spielplätze nicht gesperrt werden sollen: Wagen sich Familien trotz der Pandemie noch dahin? Die Berliner Morgenpost hat sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf umgeschaut.

Auf dem Nibelungen-Spielplatz am Richard-Wagner-Platz klettern am Dienstagvormittag nur fünf Kinder herum, begleitet von ihren Eltern. Ein 37-jähriger Vater, der mit seinem zweijährigen Sohn im Sand spielt, erklärt, er wolle „die letzten Tage hier noch genießen“.

Alle aktuellen Entwicklungen zur Ausbreitung des Coronavirus in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem Newsblog.

Bezirk untersucht die Auswirkungen

Gesundheits-Stadtrat Wagner erklärt am Dienstagmittag: „Momentan prüft das Bezirksamt, was passieren würde, wenn man die Spielplätze schließt.“ Doch eine offizielle Schließung der Spielplätze, die vom Bezirk betrieben werden, sei zu diesem Zeitpunkt nicht veranlasst (Stand: Dienstag 14 Uhr). Sie könne jedoch in den nächsten Tagen folgen.

Der Zugang zum Spielplatz im Schlosspark Charlottenburg ist bereits gesperrt. Das Gelände gehört nicht dem Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, sondern der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Rot-weißes Sperrband wurde an den Bäumen rund um das Gelände angebracht. Niemand ist zu sehen. Eine Mutter, die mit ihrer Tochter auf dem Fahrrad vorbeifährt, erklärt, am Sonntag habe sie den Platz noch betreten können. „Aber seit Dienstag hängt das Sperrband da.“

Stadtrat appelliert an Verantwortung der Eltern

Obwohl die meisten Spielplätze noch nicht geschlossen wurden, sollten Eltern sich gut überlegen, sie zu besuchen, sagt Stadtrat Wagner. „Ich appelliere an die Eigenverantwortung der Eltern. Vor allem aus Sorge um die Liebsten sollten Treffpunkte am besten gemieden werden,“ sagt er. Risikogruppen wie etwa die Großeltern der Kinder müssten geschützt werden. Die Mortalitätsrate bei Corona-Infizierten über 65 Jahren schätzen Experten auf bis zu 25 Prozent. „Natürlich kann ich auch Eltern verstehen. Es ist schwer, kleinen Kindern beizubringen, dass sie das Haus in den nächsten Wochen nicht verlassen dürfen,“ ergänzt Wagner.

Rund ein halbes Dutzend Familien sind auf dem Großen Spielplatz am Lietzensee noch anzutreffen. Ein 56 Jahre alter Vater sitzt mit seinem fünfjährigen Sohn auf einer Bank. Sie schauen über das Gelände. Er denke, dass es keine gute Idee sei, seinen Sohn in der Wohnung einzusperren. Er wolle den Spielplatz gemeinsam mit seinem Sohn genießen, bevor eventuell doch eine Ausgangssperre verhängt werde. „Am Wochenende war es hier noch brechend voll. Da wir in der Nähe wohnen, kommen wir oft hierher. Auch gestern war noch mehr los,“ erzählt der Vater.