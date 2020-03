BVV Charlottenburg-Wilmersdorf wegen Coronavirus abgesagt

Berlin. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wird die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Charlottenburg-Wilmersdorf am 19. März abgesagt. Auch die Ausschüsse der BVV werden zunächst entfallen. Dieser Beschluss wurde am Montagabend während Sitzungen des Ältestenrats sowie aller Fraktionsvorsitzenden mit Vize-Bezirksbürgermeister Arne Herz (CDU) gefasst.

„Die Bezirksverordneten möchten damit einen gemeinsamen Beitrag zur Verlangsamung der Ausbreitung des Virus leisten“, heißt es in einer Pressemitteilung der BVV. Über die weiteren Sitzungen der BVV im April entscheide der Ältestenrat zu einem späteren Zeitpunkt.

Die Fraktionen der BVV Charlottenburg-Wilmersdorf seien trotz des Coronavirus weiterhin für „Anliegen der Bürgerinnen und Bürger über Telefon und E-Mail zu erreichen.“ Solange die Gefahr einer Infektion hoch sei, werde die politische Arbeit per Telefon- sowie Videokonferenzen weitergeführt.

„Demokratie und die Kontrolle des Bezirksamtes müssen auch in Krisenzeiten funktionieren. Daher werden wir in einem zweiwöchigen Rhythmus Telefon-Konferenzen abhalten, an denen jeweils ein Mitglied der Fraktion sowie der zuständige Stadtrat teilnehmen werden“, sagt Felix Recke, FDP-Fraktionsvorsitzender der BVV.