Flaggen am Jakob-Kaiser-Platz sollen noch einmal wehen

Einst waren sie gedacht als Willkommensgruß für die Passagiere, die sich von Tegel aus in Richtung Berliner Innenstadt auf den Weg machen. So lautete zumindest die Idee des damaligen Baustadtrats und heutigen Bundestagsabgeordneten Klaus-Dieter Gröhler (CDU), als er 2005 auf dem Kreisel des Jakob-Kaiser-Platzes die Flaggen Europas, Deutschlands, Berlins und der übrigen 15 Bundesländer gemeinsam mit derjenigen des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf hisste. Danach wurden die Fahnen jedoch vor allem zum Symbol einer beispiellosen Berlin-Posse. Und zu einem finanziellen Ärgernis für den Bezirk.

Seit September 2019 sieht man die ehrwürdigen Banner nun nicht mehr wehen. „Das hat dieses Mal aber keine monetären Gründe, sondern ästhetische“, so der Bezirksbaurat Oliver Schruoffeneger (Grüne), „die Flaggen waren total verdreckt.“ In der harten Berliner Witterung halten die Fahnen im Schnitt nur sechs bis neun Monate durch und müssen regelmäßig im Dreierpack nachgekauft werden. Ein teures Vergnügen, denn ihre Instandhaltung kostet jedes Jahr immerhin um die 11.000 Euro.

Diese Ausgaben liegen ab sofort wieder beim Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf, wie Schruoffeneger auf Anfrage der Morgenpost bestätigt. Im Juni 2018 hatte der Mäzen Manfred Strohscheer noch mit einer Spende von 15.000 Euro für den Erhalt für ein weiteres Jahr aushelfen müssen, da die Mittel des Bezirks nicht ausreichten und der Berliner Senat nicht einspringen wollte. „Das Geld von Strohscheer ist jedoch schon lange verbraucht“, so Schruoffeneger. Der Grünen-Politiker, der das Geld für die Beflaggung schon früher lieber in die Entmüllung von Parkanlagen gesteckt hätte, stellt aber auch sofort klar, dass die Verantwortung seines Bezirks bald endet.

Flaggen am Jakob-Kaiser-Platz: Das Ende ist absehbar

Nur noch einmal sollen die Flaggen demnach den Kreisel des Jakob-Kaiser-Platzes schmücken. Das Ende ist absehbar angesichts der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens Berlin-Brandenburg (BER) am 31. Oktober 2020. Danach erübrige sich die Symbolik der Anlage, und die Fahnen verlieren ihre Bedeutung, meint der Stadtrat. „Dann ist Tegel nicht mehr das Tor der Welt nach Berlin.“ Somit reiht sich der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf in die lange Schlange derer ein, die aus finanziellen Gründen auf eine baldige Eröffnung des BER hoffen.

Wann genau die Fahnen für ihren letzten Salut wieder aufgehängt werden, wird laut Schruoffeneger in den nächsten Wochen geprüft und entschieden. Ein neuer Satz sei aber noch nicht angeschafft worden.

Die Flaggen am Jakob-Kaiser-Platz sind manchen Haushältern in Charlottenburg-Wilmersdorf schon lange ein Dorn im Auge. Als sie errichtet wurden, war eine Beteiligung aller Bundesländer vereinbart worden - was jedoch offensichtlich in Vergessenheit geriet. Als 2017 die Flagge Hessens verschliss, hatte der Bezirk gerade eine Haushaltssperre. Kurzerhand wurde eine zweite Bremer Fahne gehisst, die für einige Verwirrung und medialen Rummel sorgte. Das Land Hessen erbarmte sich schließlich und spendierte das fehlende Banner. Egal wann diesmal gehisst wird – geht es nach Baustadtrat Schruoffeneger ist mit der ewigen Flaggen-Posse am Jakob-Kaiser-Platz nach Oktober nun endlich Schluss.