Berlin: Neuer Mieter für das Marmorhaus in der City West

Muji-Filiale Neuer Mieter für das Marmorhaus in der City West

Berlin. Nach dem Auszug des Modelabels „Zara“ stand das Marmorhaus gegenüber der Gedächtniskirche in der City West seit etwa einem Jahr leer. Nun hat es einen neuen Mieter gefunden. Voraussichtlich im Frühjahr 2020 zieht dort eine Filiale der japanischen Lifestyle-Marke Muji in die Räumlichkeiten am Kurfürstendamm 226/227 ein. Das Erdgeschoss des Marmorhauses bietet circa 1720 Quadratmeter Verkaufsfläche.

Es gibt bereits zwei Muji-Filialen in Berlin. Noch ist unklar, wann genau die dritte Filiale im Marmorhaus eröffnet wird. Zara war am 19. März 2019 dort ausgezogen, weil der Mietvertrag zwischen dem Modelabel und der Eigentümerin, der Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft, die das Gebäude im Juli 2010 erworben hatte, ausgelaufen war.