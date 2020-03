Auf Entdeckungstour in Berlin-Wilmersdorf

Wer mit der Ringbahn zu diesem Spaziergang anreist, verpasst den ersten Höhepunkt der Entdeckungstour durch Wilmersdorf. Denn im Vergleich zum schmucklosen Stadtbahnhaltepunkt ist die U-Bahnstation Heidelberger Platz architektonisch beeindruckend: Wilhelm Leitgebel lehnte seinen Entwurf an historische Kathedralbauten an, der 1913 eröffnete Bahnhof ist mit einem eindrucksvollen Kreuzgewölbe ausgestattet.

Vom Heidelberger Platz führt der Rundweg vorbei an wichtigen Plätzen und bedeutenden Orten des kleinen Ortsteils. Auf der gut einstündigen Tour geht es vorbei am Fennsee, dem Traditionskino Eva und von der Blissestraße über den beliebten Rüdesheimer Platz zurück zum Ausgangspunkt.

Die Route.

Vom Heidelberger Platz kommend, folgen wir zunächst der Mecklenburgischen Straße in Richtung Nordosten und passieren dabei das Stadtbad Wilmersdorf, an das sich das Sankt-Gertrauden-Krankenhaus anschließt. In Höhe der Barstraße geht es nach links zum Fennsee. Wir überqueren die Barbrücke, von der man beidseitig einen schönen Blick auf das kleine Gewässer hat, und folgen nun dem Uferweg. Wer es sich zutraut und gerne näher am Wasser wäre, kann sich auf den bei Hundebesitzern beliebten Trampelpfad begeben, der zum Ufer hinabführt.

Verruchte Ecken und schmucke Plätze liegen nah beieinander

An der Blissestraße machen wir einen kleinen Schlenker nach links, und stehen nun vor einem besonderen Kino, das 1913 eröffnet wurde. 1925 begleitete ein komplettes Orchester die Vorstellungen der Eva-Lichtspiele, 1930 stieg die Institution auf Tonfilm um. Heute legt das traditionsreiche Kino seinen Fokus auf Erstausstrahlungen, deutsche Klassiker sowie Kinderfilme.

Nun wird kehrtgemacht: In Richtung Süden folgen wir der Blissestraße. Vorbei an den Ausläufern des Volksparks mit seinen zahlreichen Sportstätten führt der Weg entlang der belebten Straße mit seinen Geschäften, Cafés und Restaurants – unterhalb der A100 gibt es auch so manches verruchte Etablissement. Die auf der anderen Seite der Stadtautobahn gelegenen Viertel stehen in Kontrast hierzu: Prunkvolle Altbauten dominieren die beliebte Wohngegend und zeugen vom einstigen Wohlstand.

Viele Läden laden zum Verweilen ein

Besonders sichtbar wird das am Rüdesheimer Platz, der via Landauer Straße, der wir rechts folgen, zu erreichen ist. Dessen „Rheingauer Weinbrunnen“ hat Tradition. Ob das beliebte Volksfest allerdings in der aktuellen Form weitergeführt werden kann, ist noch fraglich: Zuletzt bekam ein Anwohner Recht, der gerichtlich gegen das jährliche Weintrinken vorging.

Aber auch ohne das Fest ist der Ort sehr schön. Die vielen kleinen, inhabergeführten Läden und Cafés laden zum Verweilen ein, es gibt auch ein historisches Café Achteck. Dort halten wir uns denn auch rechts, um zuerst der Rüdesheimer und dann der Aßmannshauser Straße zu folgen.

Die führt uns vorbei an Einfamilienhäusern und dem Institut für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Berliner Charité zurück zum Heidelberger Platz, wo die kleine Kiezrunde nach vier Kilometern endet. Spätestens jetzt sollte man den U-Bahnhof bewundern.

Entdeckung und Einkehr

Fleischerei Kluge: Beliebte Fleischerei mit hausgemachten Wurstprodukten. Rüdesheimer Str. 3, Wilmersdorf, Mo.–Fr. 8–18 Uhr, Sbd. 8–15 Uhr, Tel. 81 05 62 29, www.fleischerei-kluge.berlin

Lotte am Platz: Café und Frühstückslokal mit Selbstbedienung, Rüdesheimer Platz 1, Wilmersdorf, täglich 10–19 Uhr, www.lotteamplatz.de

Ausflugsinfo: Die Strecke ist gut vier Kilometer lang, je nach Einkehr dauert der Spaziergang dauert rund eine Stunde.

