Der Steinplatz - Ein Ort als Zeitzeuge

Berlin. Wenn Plätze erzählen könnten… Der Steinplatz in Charlottenburg hat diese Chance bekommen: Das Buch „Steinplatz reloaded“ erinnert an Geschichten und Geschichte des Platzes. Zum Beispiel an das Liebespaar der Studentenbewegung; an das Lazarett, das im Ersten Weltkrieg eingerichtet wurde; an eine Frau, die eine Vorreiterrolle in der Kunst spielte. Und an den legendären Mördermord. Seinen Namen verdankt der Platz dem preußischen Reformer Freiherr vom Stein, an den seit 1987 mit einer Büste erinnert wird. Bevor sie dort allerdings stand, demon-strierten 1968 an gleicher Stelle viele Studenten. Das Café Steinplatz wurde zum Herz der 68er-Bewegung. Ein paar Jahre früher hatten sich dort auch der Studentenführer Rudi Dutschke und Gretchen Dutschke-Klotz kennengelernt.

Steinplatz reloaded , Eeclectic-Verlag. Gebunden 18 Euro, E-Book 8,99 Euro

Foto: Eeclectic

Seit der Anlage des Platzes Ende des 19. Jahrhunderts ist viel auf und um ihn herum passiert. Die Künstlerinnen Stefka Ammon und Katharina Lottner haben in einer Kunstinstallation nach diesen Geschichten gesucht und sie Anfang des Jahres als Buch veröffentlicht. Neun Wochen lang hatten sie 21 Kisten auf den Platz gestellt, die mit durchsichtiger Folie verpackt und nachts von innen beleuchtet wurden. Darin verbargen sich fiktive Denkmäler und Skulpturen, die historische Momente des Steinplatzes festhalten und das Interesse der Passanten wecken sollten. Hinter der Installation steckte die Idee, erlebte Geschichte in die heutige Wahrnehmung zu holen. Dabei spielt auch die Frage eine Rolle, welchen Ereignissen und Personen wir tatsächlich Denkmäler widmen und welche Geschichten in Vergessenheit geraten.

Foto: Privat Geld aus dem Marshallplan

Der Marshallplan war ein US-Konjunkturprogramm, das dem an den Folgen des Zweiten Weltkriegs leidenden Westeuropa zugute kam. Von der Unterstützung profitierte auch West-Berlin. So wurde beispielsweise das Hoechst-Haus am Steinplatz mit solchen Mitteln finanziert. Durch das Marketing der USA hat sich der Marshallplan tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Ein Beispiel ist die Plakatwand mit dem Aufdruck „Berliner-Not-Programm mit Marshall-Plan-Hilfe“ in West-Berlin.

Foto: Privat Umstrittener Bildhauer

Auf einem Sockel aus Naturstein stand ab 1921 die Bronzestatue der Flora auf dem Steinplatz. Der Bildhauer Fritz Klimsch (Foto) ließ sie in einer Berliner Gießerei anfertigen. Im gleichen Jahr wurde er Professor für Bildhauerei an den Vereinigten Staatsschulen gegenüber dem Steinplatz. In der Zeit des Nationalsozialismus machte Klimsch Karriere. 1955 wurde er als NS-Belasteter aus der neugegründeten Akademie der Künste ausgeschlossen.

Foto: Privat Pelikan und Elefantenbrunnen von August Gaul

Im Jahr 1905 sollte auf dem Steinplatz ein Denkmal für seinen Namensgeber Freiherr vom Stein errichtet werden. Der Bildhauer Georg August Gaul gewann den Gestaltungswettbewerb und entwarf eine üppige Brunnenanlage mit Pelikanen und einem Elefanten. Obwohl einige Besucher der Entwurfsausstellung das Modell sehr lobten, kam es längst nicht bei allen gut an. Der Bau verzögerte sich allerdings, und später fehlten dafür die Mittel. Heute gibt es nur Miniaturexemplare des Bronzeelefanten.

Foto: Privat

Vorreiterin in den Bildenden Künsten

1931 wurde die Bildhauerin und Grafikerin Renée Sintenis als eine der ersten Frauen an die Akademie der Künste neben dem Steinplatz berufen. Nachdem sie während des NS-Regimes wegen ihrer jüdischen Herkunft ausgeschlossen wurde, kam sie 1948 an die Hochschule für Bildende Künste und wurde 1955 zur Professorin ernannt. Noch im selben Jahr wechselte sie an die neugegründete Akademie der Künste Berlin.

Foto: Privat

Das Liebespaar der Studentenbewegung

Im Café am Steinplatz lernte Rudi Dutschke 1964 seine spätere Ehefrau Gretchen Klotz kennen, die für ihr Studium aus den USA nach Deutschland gekommen war. Als politischer Aktivist war Dutschke unter anderem ein bekanntes Gesicht und Wortführer der Studentenbewegung. 1979 starb er an den Folgen eines Attentats, bei dem er rund zehn Jahre zuvor schwer verletzt worden war. Im April 1968 hatte ein Angreifer am Kurfürstendamm dreimal auf ihn geschossen.

Foto: Privat

Exil und Mördermord

Talât Pasha ordnete als Innenminister des Osmanischen Reiches 1915 die Verhaftung armenischer Intellektueller in Istanbul an, was den Völkermord an der armenischen Bevölkerung einleitete. Am 15. März 1921 wurde Pasha, der seit 1918 im Exil in Berlin lebte, neben seinem Wohnhaus am Steinplatz von dem Armenier Soghomon Tellurien (Foto) ermordet, der nach eigenen Aussagen den Mord an seiner Familie rächen wollte. Im folgenden Prozess wurde Tellurien vom Vorwurf eines Tötungsdeliktes freigesprochen.

Foto: Privat

Lazarett in der Uni

Mit Beginn des Ersten Weltkriegs wurden überall in Deutschland Massenquartiere und Lazarette eingerichtet. Auch die damals noch „Königliche Hochschule“ gegenüber dem Steinplatz war betroffen. Die meisten Studenten wurden als dienstfähige Männer eingezogen, und das Universitätsgebäude diente als Reservelazarett. Vor allem die großen Säle im Erdgeschoss waren dafür geeignet. Auf historischen Fotos sind eng beieinander stehende Betten sowie wertvolle Gemälde an den Wänden zu erkennen.