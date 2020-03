Jüdischer Campus feiert Richtfest

Berlin. Das Interesse am Richtfest der orthodoxen Chabad Gemeinde war groß. Mehrere 100 Gäste kamen am Sonntagnachmittag auf das Gelände des in Wilmersdorf entstehenden „Pears Jüdischer Campus“. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg und den deutschen Verbrechen des Holocausts entsteht in Berlin wieder ein neues jüdisches Bildungszentrum.

Unter den Gästen waren Bundesfinanzminister Olaf Scholz und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (beide SPD). „Lasst uns gemeinsam Berlin zu einem besseren Ort machen“, rief Rabbi Yehuda Teichtal den Gästen zu. Nachdem im Sommer 2018 der Spatenstich für den Bau erfolgte, soll das Zentrum an der Westfälischen Straße Ende 2021 eröffnen. Die Baukosten belaufen sich auf rund 18 Millionen Euro. Zwei Drittel seien bereits gedeckt, hieß es. Bund, Land Berlin und mehrere Stiftungen unterstützen das Projekt. Weltweit aktive orthodoxe jüdische Bewegung Chabad Lubawitsch ist eine weltweit aktive orthodoxe jüdische Bewegung. Sie hat mehrere Bildungseinrichtungen in Berlin, die bisher über die Stadt verteilt sind und zukünftig im neuen Zentrum gebündelt werden sollen. Bundesminister Scholz betonte, der Campus werde eine Bereicherung für Berlin darstellen. „Die Errichtung des jüdischen Zentrums ist ein guter Weg, um Berührungsängsten und somit Diskriminierung entgegen zu wirken“, sagte er. Gerade in Zeiten rechtsextremer Bewegungen sei es wichtig, ein Zeichen für Demokratie und eine pluralistische Gesellschaft zu setzen. „Die Errichtung eines solchen Zentrums ist auch ein wichtiges Zeichen für das jüdische Leben in Berlin“, sagte Besucherin Sara Chubelaschwili. Sie ist mit der Gemeinschaft bestens vertraut und besucht zweimal wöchentlich die Synagoge nebenan. Relionsübergreifende Begegnungsstätte Der „Pears Jüdischer Campus“ soll europaweit das größte jüdische Bildungszentrum werden, sagte Chava Pipenk, Pressesprecherin Chabad Gemeinde. „So eine offene und religionsübergreifende Begegnungsstätte für Menschen aller Altersstufen ist bislang einzigartig.“ Das siebenstöckige Gebäude des Campus auf dem früheren Grundstück der Rentenversicherung soll nicht nur eine Schule und einen Kindergarten für insgesamt 500 Kinder beherbergen. Geplant sind im zylinderförmigen blauen Bau zudem Räume für Sport und Musik, Familien- und Gemeindeveranstaltungen, ein Fort- und Weiterbildungszentrum für Lehrer sowie ein Ort für Seminare und Konferenzen. Ein Kino mit mehr als 100 Plätzen wird sich auf Filme mit kulturellen Themen spezialisieren. Integriert wird der markante Bau in eine kleine Parkanlage, zu der auch Spielplätze gehören sollen. Der Campus ist barrierefrei konzipiert.