Berlin. Ein Fruchtbarkeitsschrein, Phallussymbole, Erotikstühle, aber auch Skulpturen und Bilder können am kommenden Sonnabend ersteigert werden. Diese Gegenstände waren einst im Berliner Beate-Uhse-Museum ausgestellt. Knapp 1000 Objekte kommen beim Auktionshaus Historia unter den Hammer.

Die Unternehmerin Beate Uhse unterhielt das Museum zwischen 1996 und 2014 an der Kantstraße Ecke Joachimsthaler Straße in Charlottenburg. Eine Wiedereröffnung an einem neuen Standort wurde zunächst angestrebt, konnte jedoch nicht realisiert werden. Mittlerweile wurde das Haus auch abgerissen.

Vom dem Erlös sollen Gläubiger des insolventen Erotikversands bezahlt werden

Ersteigern kann man erotische Sujets aus der ganzen Welt und den verschiedensten Epochen, wie das Auktionshaus mitteilt, darunter Kunstwerke unter anderem von Heinrich Zille, erotische Wiener Bronzen, afrikanische, südamerikanische und asiatische Skulpturen, ost-asiatische und indische Malereien, Porzellane, Elfenbeine, Miniaturen, Uhren, originelle Kleinobjekte, Fotografien, Textilien und Mobiliar.

Hervorzuheben sind beispielsweise seltene frühe Kondome aus Frankreich sowie drei Armlehnstühle, die frei nach dem Vorbild des sagenumwobenen erotischen Kabinetts der russischen Zarin Katharina II (1729-1762) angefertigt wurden.

Von dem Erlös sollen die Gläubiger des mittlerweile insolventen Erotikversands aus Flensburg ausgezahlt werden.