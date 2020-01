Der Campus der Technischen Universität (TU) in Charlottenburg soll sich in den nächsten Jahren zu einem stärkeren Anziehungspunkt für Touristen entwickeln. Geplant ist dafür, auf dem Gelände entlang der verlängerten Hertzallee einen großen Museums-Pavillon sowie Wissenspfade zu errichten.

Bis zum Jahr 2024 sollen laut einer Vorlage an den Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses 10,9 Millionen investiert werden, 90 Prozent davon stammen aus dem Fördertopf „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW), die restlichen Kosten werden vom Bezirk getragen. „Die City West ist weit über die Grenzen des Bezirks, auch über Berlin hinaus bekannt“, sagt Charlottenburgs Bürgermeister Reinhard Naumann (SPD).

Der Bereich zwischen dem Bahnhof Zoologischer Garten und dem Ernst-Reuter-Platz habe allerdings lange „ein Schattendasein gefristet“. Zu unrecht, wie der Bürgermeister meint. Architektonisch, kulturell und historisch werde einiges geboten, nun soll eine neue Attraktion hinzukommen.

Wie Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach in der Vorlage schreibt, soll der Campus mit seinen Kunstobjekten, Garten- und Baudenkmälern sowie Sammlungen durch den Museums-Pavillon und die Wissenspfade „erstmals touristisch zugänglich gemacht“ werden. Adressiert werden verschiedene Zielgruppen, wie Bildungsreisende, Tagungstouristen, aber auch interessierte Städtereisende. Anvisiert sind 20.000 bis 25.000 Gäste, die jährlich das Angebot auf dem Campus nutzen könnten. In diesem Jahr soll die erste Rate dafür fließen; 80.000 Euro, die zunächst für die weitere Planung genutzt werden.

Die Sammlung zählt zu den fünf größten Deutschlands

Unter dem Titel „Campus Charlottenburg“ arbeiten bereits seit einigen Jahren insgesamt zwölf Kooperationspartner zusammen, darunter neben dem Bezirk und der TU auch die Universität der Künste (UdK), das Charlottenburger Innovations-Centrum und die IHK Berlin. Vor mehreren Jahren gab es dabei Workshops, bei denen überlegt wurde, welche Projekte in dem Gebiet möglich sind, berichtet Bettina Liedtke aus dem Präsidialamt der TU, die das Projekt zum Museums-Pavillon leitet.

„Zwei Ideen waren, den Campus der TU und angrenzend der UdK für die Stadtöffentlichkeit zu öffnen und zugleich die mineralogische Sammlung zugänglicher zu machen“, erklärt Liedtke. Die Sammlung zählt laut TU zu den fünf größten Deutschlands.

Daneben habe die Universität rund 20 weitere Sammlungen, berichtet die Projektleiterin, auch diese sollen besser präsentiert werden. „Die Idee war, das an einem Ort zu tun, den wir neu errichten“, sagt Liedtke. Dieser Ort wird der Museums-Pavillon. Dort soll es künftig Wechselausstellungen geben, man will die wissenschaftlichen Erkenntnisse der TU präsentieren und kommunizieren. „Er wird wie ein kleines Museum betrieben werden“, sagt Liedtke. Auch Veranstaltungen soll es geben. 800 Quadratmeter Nutzfläche auf zwei Stockwerken seien anvisiert, erklärt Liedtke. 120 Architektur-Studenten seien zurzeit dabei, Konstruktionen für den Pavillon zu entwerfen. Im nächsten Semester soll daraus ein Konzept entwickelt werden.

Digitale Apps und Augmented Reality

Das Gelände um den Pavillon, mitsamt seinen Denkmälern und Kunstobjekten, soll mit den Wissenspfaden erschlossen werden. Angedacht sind digitale Applikationen. Mit Augmented Reality könnte zum Beispiel ein Einblick in die Gebäude geboten werden, indem Besucher auf dem Bildschirm ihres Smartphones Elemente sehen, die in die reale Umgebung eingefügt werden. Dennoch soll es auch möglich sein, den Campus ohne Smartphone zu erkunden. „Für das Gelände wird ein Wettbewerb durchgeführt werden“, sagte Liedtke. Fest steht aber bereits: „Wir wollen den Campus nicht zupflastern mit einem Schilderwald.“ Den Parkcharakter wolle man erhalten.

Zudem soll ein Mobilitätskonzept entwickelt werden. „Die Frage ist, ob man einen komplett verkehrsfreien Campus haben möchte, auch ohne parkende Autos“, sagt Liedtke. Nachhaltigkeit spiele bei den Planungen in jedem Fall eine Rolle, in die auch möglichst viele Studenten und Mitarbeiter einbezogen werden sollen, um eine breite Unterstützung für das Projekt zu haben. „Nutzungskonflikte wird es unter Umständen geben“, sagt Liedtke. Man wolle aber versuchen, die Touristen nicht auf die Hauptachsen der Studenten zu lenken.

In den vergangenen Jahren hat es am Campus Charlottenburg bereits Bauarbeiten gegeben, etwa an der Hertzallee und am Eingangsbereich an der Fasanenstraße. Ziel dessen war ebenfalls, das Areal attraktiver zu machen und das Gelände zu öffnen. Mit weiteren Fördermitteln würde man gerne auch weitere Eingänge anpassen, sagt Liedtke.

Bürgermeister will „Platz in seiner ursprünglichen Attraktivität“ wiederherstellen

Der Ernst-Reuter-Platz ist auch ein Stichwort für Bezirksbürgermeister Naumann. „Wir wünschen uns, dass der Platz in seiner ursprünglichen Attraktivität hergestellt wird. Das ist überfällig“, sagt er. Zurzeit sei das Erscheinungsbild das Platzes eher trostlos, das Brunnenareal zugemüllt. Auch eine oberirdische Überquerungsmöglichkeit für Fußgänger fände Naumann wünschenswert, außerdem einen Haltestellenzusatz für den U-Bahnhof Ernst-Reuter-Platz mit Hinweis auf den Campus Charlottenburg, um ihn „stärker im Bewusstsein zu verankern“.

Der Campus Charlottenburg zwischen dem Bahnhof Zoologischer Garten und dem Ernst-Reuter-Platz ist einer von elf Berliner Zukunftsorten. Unter der Bezeichnung werden Standorte erfasst, an denen Wirtschaft, Wissenschaft und Forschung eng verknüpft sind. „Ihn klug weiterzuentwickeln und gezielt auszubauen unter Einbeziehung der Akteure vor Ort, ist Aufgabe der nächsten Monate und Jahre“, sagt Naumann.

Für den Museums-Pavillon und die Wissenspfade wird ein Baubeginn Ende 2022 angestrebt. 2024 sollen die Arbeiten möglichst abgeschlossen sein.