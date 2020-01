Geschichten und Geschichte vom Steinplatz

Charlottenburg. Erstaunlich was Plätze erzählen können, wenn man sie lässt. Der Steinplatz hat diese Chance bekommen und stand im Spätsommer im Mittelpunkt eines Kunstprojekts von Stefka Ammon und Katharina Lottner. Die beiden Frauen haben dem Platz seine Geschichten entlockt, sie im Spätsommer im Rahmen einer Ausstellung mit 21 Denkmälern auf dem Platz inszeniert und nun ihrem Buch „Steinplatz reloaded“ niedergeschrieben.

Steinplatz vom Nicht-Ort zum lebendigen Stadtplatz

„Das ist eine so tolle Region und niemand weiß es“, sagte Stadtentwicklungsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) anlässlich der Präsentation des neuen Buchs. Im August 2018 war die Umgestaltung der Grünanlage an der Hardenbergstraße abgeschlossen worden. Seither finden hier Kunstaktionen oder Veranstaltungen wie zum World-Cleanup-Day statt. „Es gibt ein Netzwerk aus Anliegern wie der Universität der Künste oder der Technischen Universität, der CO-Galerie oder dem Delphi-Lux-Kino. Wir wollen gemeinsam dem Nicht-Ort wieder eine Bedeutung geben“, so der Stadtrat. Geplant sei auch eine Art elektronischer Setzkasten im Yva-Bogen, in dem sich alle Anrainer mit ihren Besonderheiten präsentieren könnten.

21 verpackte Kisten mit je einer Geschichte

Stefka Ammon (l.) und Katharina Lottner bei der Kunstinstallation im Spätsommer auf dem Steinplatz.

Foto: Robert Ziegler

Ammon und Lottner hatten für ihre Kunstinstallation „Steinplatz reloaded“ nach Geschichten gesucht, die mit dem 133 Jahre alten Platz in Zusammenhang stehen. Neun Wochen lang stellten sie 21 mit durchsichtiger Folie verpackte Kisten, deren Inhalt nachts beleuchtet wurde, aber nichts Konkretes erkennen ließ, auf den Platz. Nur auf den aufgeklebten Archivzetteln gab es Hinweise auf die Geschichte, die sich im Innern verbergen sollte. „Viele Passanten haben die Texte gelesen, einige haben gesagt, dass sie sich an die Begebenheit erinnern, vielen waren die Geschichten auch neu, manche haben auch versucht, mit den Fingern Löcher durch die Folie zu bohren, um zu sehen, was darin verborgen ist“, sagt Stefka Ammon.

Elefantenbrunnen und Mördermorde

Da geht es um den Tierbildhauer August Gaul, der zur 200-Jahr-Feier der selbstständigen Residenzstadt Charlottenburg 1905 einen Elefantenbrunnen für den Platz fertigen sollte. Es blieb beim Entwurf, nach dem 1. Weltkrieg fehlte das Geld für die Ausführung. Oder der Mördermord von 1921, als der junge Armenier Tehlirian auf dem Platz Talat Pascha erschießt. Der Innenminister des Osmanischen Reichs hatte 1915 die Verhaftung armenischer Intellektueller in Istanbul veranlasst, was den Völkermord an den Armeniern eingeleitet hat. 19 weitere Geschichten über Menschen, Gebäude und Institutionen finden sich in dem Buch. „Auf dem Steinplatz wird Weltgeschichte auf kleinstem Raum erzählt“ sagte Schruoffeneger. Das 18 Euro teure Buch soll deshalb jetzt auch Schulen und Bibliotheken im Bezirk zur Verfügung gestellt werden.