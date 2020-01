Zwei Fälle in wenigen Wochen. Bereits über Weihnachten wurden von 19 Autos in Schönefeld die Reifen abmontiert.

Berlin. Reifendiebe machen in Berlin und Brandenburg offenbar gezielt Jagd auf Autos, die länger auf Parkplätzen und in Tiefgaragen abgestellt wurden. In einer Tiefgarage in der Nähe des Kurfürstendammes wurden die Räder eines hochwertigen Mercedes abmontiert. Es ist der zweite Vorfall innerhalb weniger Wochen.