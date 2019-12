Warum kurz vor Jahresschluss so viel geheiratet wird

Berlin. „Aufgrund der großen Nachfrage nach Terminen für Eheschließungen zwischen Weihnachten und Silvester hat das Standesamt entschieden, das Angebot auszuweiten“, heißt es in einer ziemlich schmucklosen Mitteilung des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf. Weiter wird darauf verwiesen, dass an den Montagen, 23. und 30. Dezember 2019, die Sprechstunden im Bereich Auskünfte und Anmeldung für Eheschließungen entfallen. Doch mit etwaiger Feiertagsabwesenheit oder -müdigkeit der Mitarbeiter des Standesamtes in der City West hat das rein gar nichts zu tun – im Gegenteil.

Für alle, die im Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf die Lizenz zum Trauen haben, herrscht in den letzten Tagen des Jahres Hochkonjunktur. Da wird in den beiden repräsentativen Standesämtern im alten Rathaus Schmargendorf und in der Villa Kogge in Alt-Lietzow noch einmal geheiratet, was das Zeug hält. „Da sind alle unsere verfügbaren Beschäftigten im Einsatz, um die Eheschließungen durchzuführen“, sagt der auch für das Standesamt des Bezirks zuständig Stadtrat Arne Herz (CDU).

Hochzeitsboom in der City West: Jahresend-Rabatt oder Umtauschrecht?

Auf die Frage, warum denn ausgerechnet da die Nachfrage so groß ist, ob es da vielleicht einen Jahresend-Rabatt oder gar ein Umtauschrecht wie für Weihnachtsgeschenke, antwortet der Jurist trocken: „Nein, natürlich gibt es da keinen Rabatt. Alles andere bezüglich der Motive wäre spekulativ.“ Er vermutet eher, dass die freien Tage rund um den Jahreswechsel sowieso die Familien zusammenbringen, was die Entschlussfreude für einen solchen Schritt befördern könnte. „Steuerliche Motive würde ich da jetzt nicht unterstellen“, sagt er und verweist für Details an die langjährige Standesamtsleiterin des Bezirksamts.

Sylvia Brenke ist schon seit 1983 Standesbeamtin, seit 1. Januar 2001 leitet sie das Standesamt in Charlottenburg-Wilmersdorf. Sie weiß, was heiratswillige Berliner kurz vor dem Jahresende in die Standesämter und die Beamten in den Ausnahmezustand treibt.

„An jedem der drei geöffneten Tage, dem 23., dem 27. und dem 30. Dezember jeweils 20 Trautermine“, sagt Brenke. Die Standesamtsleiterin sieht indes durchaus monetäre Gründe, die viele Paare noch kurz vor dem Jahreswechsel in den Hafen der Ehe führt. „Es ist ja tatsächlich so, wenn man bis zum 30. Dezember eines Jahres heiratet, bekommt man rückwirkend das ganze Jahr steuerlich als verheiratet angerechnet“, sagt die oberste Standesbeamtin der City West. Das gelte auch für sogenannte „Umwandler“, homosexuelle Paare, die aus ihrer bisherigen eingetragenen Lebenspartnerschaft den Schritt in die Ehe vollziehen.

Auch vier solcher Paare seien unter den zu Trauenden des Jahresendes zu finden. Den Stab möchte Brenke keinesfalls über die „Jahresendspurtler“ brechen, für die Finanzen einen Beweggrund darstellten, Ja zueinander zu sagen. Auch wenn sie schon manchmal den Eindruck habe, dass da der Steuerberater gesagt habe, dass es vielleicht günstig sei, noch schnell zu heiraten. „Viele feiern aber dann ja erst im Sommer so richtig Hochzeit mit Familie und Freunden. Meine Nichte hat auch an einem 30. Dezember geheiratet. Die hat mir hinterher erzählt, sie hätten damit die ganze Sommerparty rausgehabt“, sagt Brenke.