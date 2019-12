Dreieck Funkturm: Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wehrt sich gegen Umbaupläne

Berlin. Einig ist man sich im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf immerhin darüber, dass man die Pläne der Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) für die Umgestaltung des Autobahndreiecks Funkturm ablehnt.

Auf Vorlage von Stadtentwicklungsstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) hat das Bezirksamt deshalb nun ein Positionspapier mit Veränderungsvorschlägen der bisherigen Planungen beschlossen. „Die am 31.10.2019 von der Deges der Öffentlichkeit vorgestellten Lösungen zur Vorzugsvariante zum Autobahndreieck Funkturm sind mit gravierenden verkehrlichen, städtebaulichen und freiraumplanerischen Nachteilen und Defiziten verbunden, die aus bezirklicher Sicht nicht akzeptabel sind“, so der Tenor des Papiers.

Verhinderung von sieben Meter hohen Lärmschutzwänden am Eichkamp

Eines der wichtigesten Ziele: „Eine Erhöhung der Avus auf vier Meter mit der Folge von sieben Meter hohen Lärmschutzwänden gilt es im Interesse der Siedlung Eichkamp unbedingt zu verhindern“, sagt Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann (SPD).

Das sieht auch Schruoffeneger so: „Unsere Vorschläge zeigen, dass es möglich ist, die Belastung der Anwohner*innen der Siedlung Eichkamp und an der Knobelsdorffstraße deutlich zu reduzieren, ohne dabei Einschränkungen der Verkehrsflüsse zu verursachen. Die Deges wird von uns aufgefordert, diese Vorschläge auch in die Planungen aufzunehmen“, so der Stadtrat.

Reduzierung der Geschwindigkeit

Doch das Papier birgt noch mehr Details. So soll auf den Strecken statt dem bisherigen Tempolimit von 80 Stundenkilometern nur noch 70 bis 60 erlaubt sein. Auf den Rampen und Zufahrten wird die Geschwindigkeit auf 60 beziehungsweise 50 Stundenkilometer begrenzt. Das erlaube in den Übergangsbereichen von der Avus auf die A100 eine Verringerung der Kurvenradien und eine Verkürzung der Einfädelbereiche, so die Idee, die auch zu einem geringeren Flächenverbrauche führen soll.

Die Zu- und Abfahrten Messedamm im Bereich Halenseestraße sollen erhalten bleiben, um den Busverkehr vom Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) durch die Knobelsdorffstraße oder den Eichkamp zu verhindern. Die in Höhe der Jafféstraße geplante Autobahnabfahrt soll in den Bereich der Messehalle 7 verschoben werden, um von dort den potenziellen Wohnungsbaustandort Güterbahnhof Grunewald zu erschließen.

Streit in den Fraktionen über das Positionspaper

Doch auch an diesem Vorschlag regt sich Kritik in einigen Fraktionen, die zu sehr die Handschrift der Grünen darin wiedererkennen, die stärkere Verdrängung des Individualverkehrs wünschen „Ein Umbau des Autobahndreiecks muss zwar die Mobilität von morgen berücksichtigen. Ich glaube aber, dass es auch weiterhin Platz für individuellen Verkehr braucht“, sagt der verkehrspolitische Sprecher der FDP, Felix Recke.

„Wir lehnen daher eine Reduzierung der Kapazitäten. Die Autobahn muss so angelegt werden, dass fließender Verkehr ermöglicht, Staus reduziert und Stadtraum neu gewonnen werden kann“, so der Liberalen-Politiker. Die Planungen um das Autobahndreieck Funkturm müssten zudem zwingend mit der Überdeckelung der A100 zusammengedacht werden.