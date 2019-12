Müll in Berlin: Alba testet unbemannte Kehrmaschinen

Berlin . Versteckt in einer Kudamm-Seitenstraße sitzt das Alba BluehouseLab. Mit einem Labor im klassischen Sinn mit Reagenzgläsern und Bunsenbrennern hat das „Lab“ nichts zu tun, mit Experimenten aber schon. Die Menschen, die sich in einem Altbau an der Knesebeckstraße angesiedelt haben, arbeiten an neuen Konzepten rund um die Hinterlassenschaften der Berliner. „Wir wollen mehr sein als Entsorger“, sagt Frank Botta, Senior Innovation Manager des BluehouseLabs. „Wir wollen Umwelt-Dienstleister sein.“

Tüfteln am Recycling von morgen Frank Botta tüftelt mit seinen Kollegen im Alba Bluehouse Lab an Zukunftstechnologie

Foto: Alba Bluehouse Lab Das BluehouseLab ist das Innovation Hub der Alba Gruppe. „Gemeinsam mit innovativen Start-ups tüfteln wir an der Recyclingbranche von morgen“, sagt Botta. „Wir helfen jungen, findigen Unternehmen dabei, Geschäftsmodelle zu identifizieren, zu finanzieren und dann auch aufzubauen.“ Ein Start-up, das beispielsweise aus dem Lab hervorgegangen ist, heißt Scrappel. Es hat einen Marktplatz für den Wertstoffhandel entwickelt. Die Plattform deckt den Prozess des Handels vom Inserat über Lieferungskonditionen in einem zentralen Chatformat bis hin zur Zahlungsabwicklung ab. „Wir haben uns auch mit Drohnen beschäftigt, die über unsere Schrottplätze fliegen und dabei ermitteln, welche Mengen Schrott da liegen“, erklärt Botta. Die Drohne mache dazu Aufnahmen, die mit Hilfe einer Software dreidimensionale Bilder generieren, die eine Bestimmung des Volumens und auch eine Berechnung des Gewichts zulassen. Entsorgungsfahrzeuge als Schlagloch-Ermittler Botta und seine Kollegen stellen bisherige Abläufe in der Abfall- und Recyclingwirtschaft Berlins auf den Prüfstand und denken über Synergien nach. Entstanden ist dabei auch eine digitale Tourenplanungen für Entsorgungsfahrzeuge. Der Fahrer erhält eine optimierte Route direkt ins Fahrzeug gesandt, die in Echtzeit auch die aktuelle Verkehrslage berücksichtigt. „Wir haben uns aber beispielsweise auch überlegt, dass unsere blauen Alba-Entsorgungsfahrzeuge, die sowieso jeden Tag in den Straßen der Stadt unterwegs sind, gleichzeitig Daten über die Luftqualität ermitteln oder den Zustand der Straßen analysieren könnten. Daraus ergäbe sich dann eine Karte, auf der feststellbar ist, wo sich gerade ein Schlagloch entwickelt, bevor es sich dann tatsächlich ausbildet“, erklärt Botta. Die Stadtverwaltung könnte mit Hilfe solcher Daten vorbeugend agieren, bevor größere Schäden entstehen. Autonome Kehrmaschinen sind schon in der Testphase „Wir fragen uns aber auch: Macht das Fahren einer Kehrmaschine eigentlich wirklich Spaß?“, sagt der Manager. Eine solche Maschine sei vermutlich für viele Technik-Fans faszinierend. Aber für den, der darin sitzt, eng und laut. „Und wenn man im Alltag immer nur langsam über Bürgersteige oder an Straßenrändern entlang fährt, überwiegt vermutlich schnell die Monotonie“, sagt Botta. „Wenn im Zug des Fachkräftemangels Personal für die wirklich wichtigen Aufgaben fehlt, ist klar, dass Routineaufgaben wie Kehren und Fegen automatisiert werden sollten.“ Selbstfahrende Kehrfahrzeuge gibt es bereits. So hat das Start-up Enway ein Konzept für eine selbstfahrende Kehrmaschine vorgestellt. „Bisher fahren sie nur auf geschlossenen, kontrollierten Geländen, um sie für Extremsituation zu testen und die Sensorsysteme robust zu machen“, sagt Botta. Erst in einigen Jahren sei der Einsatz kleiner Kehrroboter in belebten Fußgängerzonen oder Parkanlagen denkbar. „Bis wir autonome Großkehrmaschinen im Straßenverkehr erleben, werden wahrscheinlich noch einige Jahre ins Land gehen“, so Botta. Alba gehört zu den Pionieren beim Recycling und verkauft seine Konzepte seit mehr als 20 Jahren in asiatische Großstädte, besonders nach China. Mit rund 7500 Mitarbeitern erwirtschaftet das Unternehmen mit Hauptsitz in Charlottenburg jährlich einen Umsatz von rund 2,5 Milliarden Euro.