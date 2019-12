"Rüdesheimer Weinbrunnen" droht das Aus

Berlin hätte den Betrieb des „Rheingauer Weinbrunnen“ auf dem Rüdesheimer Platz in Wilmersdorf nicht erlauben dürfen. Das hat das Bundesverwaltungsgericht am Donnerstag in Leipzig entschieden (Az. 8 C 3.19) und damit der Klage eines Anwohners in letzter Instanz recht gegeben. Grund dafür ist der Lärm, der von der Gaststätte ausgeht.

Das Urteil des Achten Senats des obersten deutschen Verwaltungsgerichts bezieht sich zwar direkt auf das Jahr 2014, dürfte aber auch für künftige Jahre von großer Bedeutung sein, da auch in Zukunft vom „Rheingauer Weinbrunnen“ Lärm ausgehen dürfte.

Das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf hatte im April 2014 erlaubt, dass der „Rheingauer Weinbrunnen“ auf der Empore des Rüdesheimer Platzes ohne Ruhetage von Mai bis September 2014 von 15 bis 22 Uhr betrieben werden darf.

„Rheingauer Weinbrunnen“: Winzer verkaufen Weine, Sekte und Säfte aus Region

Den Rheingauer Weinbrunnen gibt es seit 1967. Dort verkaufen Winzer aus dem Weinbaugebiet Rheingau Weine, Sekte und Säfte aus der Region, damit sie entweder gleich dort getrunken oder in Flaschen mitgenommen werden können. Anfänglich dauerte der Weinbrunnen wenige Wochen. Seit 1994 findet er in den Sommermonaten von Mai bis September statt. Seit dem Jahr 2016 dauert er 108 Tage. An der nördlichen Seite des Rüdesheimer Platzes wohnt seit 1985 in einer Eigentumswohnung der Kläger, seine hinter einer Hecke liegende Terrasse zeigt zum Rüdesheimer Platz, seine Schlafzimmer liegen auf der rückwärtigen Seite. Der Weinbrunnen befindet sich auf der westlichen Seite des Rüdesheimer Platzes.

Der Mann legte Widerspruch gegen die Entscheidung des Bezirksamtes ein, der zurückgewiesen wurde. Seine Klage wies das Verwaltungsgericht Berlin im März 2016 ab, die Berufung dagegen der Erste Senat des Oberverwaltungsgerichts Berlin-Brandenburg im September 2017 zurück.

Lärm geht von der Gaststätte aus

Erst beim Achten Senat des Bundesverwaltungsgerichts unter Vorsitz von Richterin Ulla Held-Daab hatte er Erfolg. „Das Oberverwaltungsgericht hätte sich nicht darauf beschränken dürfen, die Lärmprognose zu kontrollieren, sondern hätte die Rechtsgrundlage der Gestattungen vollständig prüfen müssen“, sagte Held-Daab. „Danach hätte der Gaststättenbetrieb nicht ohne besonderen, über die Bewirtung hinausgehenden Anlass und nicht über mehrere Monate gestattet werden dürfen.“

Hinzu kommt nach Ansicht der Bundesrichter, dass die Berliner Oberverwaltungsrichter die „Gefahr unzumutbarer Lärmbeeinträchtigung fehlerhaft verneint“ hätten. Die Berliner Richter hätten das Ergebnis der Lärmprognose des Bezirksamts „nicht aufgrund eigener, der Methode widersprechender Annahmen und durch Abzug von Einzelpositionen korrigieren“ dürfen.

Held-Daab bemängelt weiter, dass die Berliner Richter Geräusche, die nach Betriebsschluss der Gaststätte um 22 Uhr noch dort trinkenden Gästen ausgingen, „zu Unrecht nicht dem Betrieb des Weinbrunnens zugerechnet“ hätten. Diese Lärmbelastung sei wie schon die Nutzung des Mittelteils des Platzes durch Gäste des „Weinbrunnens“ zur Tagzeit absehbare Folge des Verkaufs von Weinflaschen, die gleich dort getrunken werden können. Held-Daab ergänzte, vor allem der „monatelange Dauerbetrieb“ spreche gegen die Zumutbarkeit der Lärmbelastung.