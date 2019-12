Große Unterstützung für Aktion Glühwein für den Wärmebus

Auch in diesem Jahr hatten die Mitarbeiter am Glühwein-Ausschank von AG City und Schaustellerverband wieder alle Hände voll zu tun.

Charlottenburg. Einmal im Jahr verkaufen die Mitglieder der AG City mit Unterstützung des Schaustellerverbandes Berlin alkoholfreie weihnachtliche Getränke und Glühwein für einen guten Zweck. Auch in diesem Jahr hatten sich am Freitag noch weitere Spender eingefunden, die sich der Aktion, die wieder dem DRK-Wärmebus zugute kommt, angeschlossen haben. So hatten spontan noch am Morgen des Nikolaustages Mitarbeiter der Cells AG, die am Kudamm anstelle des Kudamm-Karrees das Projekt „Fürst entwickelt, die Spendenbüchse unter den Kollegen herumgereicht und konnten so auch rund 650 Euro in den großen Sammeltopf werfen.