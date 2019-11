Tauziehen um den Breitscheidplatz

Bezirk beauftragt die BIM mit Sicherheitskonzept für den Breitscheidplatz. Erhebliche Zweifel an Fertigstellung bis Ende April 2020

Charlottenburg. Normal spricht das Bezirksamt Charlottenburg-Wilmersdorf ja mit einer Stimme. Sollte es zumindest. Tut es in der Regel auch. In der Causa „Sicherheitsmaßnahmen für den Breitscheidplatz“ gibt es indes deutliche Differenzen. Das wurde nach Fragen des stadtentwicklungspolitischen Sprechers der FDP, Johannes Heyne, auch in der jüngsten Bezirksverordneten-Versammlung (BVV) erneut deutlich. Heyne wollte wissen, wie das Bezirksamt das von Innensenator Andreas Geisel (SPD) vorgeschlagene Konzept zur Sicherung des Breitscheidplatzes unter dem Aspekt der Stadtbildverträglichkeit bewerte und warum nun der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf für dessen Realisierung verantwortlich sei.