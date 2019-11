Bei Marga Schoeller steht das Buch im Mittelpunkt

Ruth Klinkenberg (72) ist heute Geschäftsfüherin in der Marga Schoeller Bücherstube an der Knesebeckstraße in Charlottenburg. 1972 kam sie nach Berlin und arbeitet anfangs noch mit der Gründerin Marga Schoeller zusammen.

Charlottenburg. Vor dem Zweiten Weltkrieg Treffpunkt der „Anti-Nazi-Intelligenz“, nach dem Krieg „Zentrum des geistigen Berlins“, ein ungeliebter Umzug vom Kudamm an die Knesebeckstraße 33, die heutige Konkurrenz durch einen weltweit agierenden Online-Versandhandelskonzern und Kettenbuchhandlungen – es waren 90 turbulente Jahre, in denen sich die „Marga Schoeller Bücherstube“ behauptet hat. Im Jubiläumsjahr blickt das Team nicht nur zurück, sondern zuversichtlich auch nach vorne.

„Natürlich wissen wir nicht, wie sich die Buchbranche in der Zukunft entwickelt“, sagt Ruth Klinkenberg, Geschäftsführerin der Bücherstube. „Aber haben wir einen treuen Kundenstamm, der breite Sortiment und das große Angebot an englischsprachigen Titeln schätzt. Wir hoffen natürlich, dass das so bleibt.“

Die auffällige Fensterfront der Marga Schoeller Bücherstube ist ein Pfund, mit dem gewuchert werden kann: Platz genug, um viele schöne Bücher zu präsentieren.

Foto: Katja Wallrafen

Marga Schoeller Bücherstube pflegt altmodische Tugenden

Wie behauptet sich eine Traditionsbuchhandlung in Zeiten des digitalen Wandels mit ihren „Book-Flatrates“? Mit den guten alten Tugenden der Gründerin Marga Schoeller. „Ihr Verhältnis zu ihren Kunden war eine wohl ausgewogene Mischung aus Zurückhaltung, Charme und Zugewandtheit. Unstrittig war für sie, dass die Kunden im Mittelpunkt stehen“, erinnert sich Ruth Klinkenberg (72). Sie arbeitet seit 1972 in der Bücherstube. Zuerst angestellt als Buchhändlerin, später gemeinsam mit anderen in einem Kollektiv, aktuell als Geschäftsführerin.

Für die 72-Jährige ist das Buch ein unverwechselbares Produkt, darauf liegt in der „Marga Schoeller Bücherstube“ die Konzentration. „Wir sind in bestem Sinne altmodisch. Wir bieten ein breites Sortiment und viel kleinere Verlage. Sie finden hier keine Bestsellerstapel und so gut wie keine „Non-Book“-Artikel, also keine Tassen, Kissen oder Tees“, beschreibt Ruth Klinkenberg. „Wir inszenieren nichts, sondern lassen Raum für Entdeckungen.“

Marga Schoeller war Rheinländerin

So war es in den ersten 45 Jahren am Kudamm und eben auch in den 45 Jahren an der Knesebeckstraße. Die 1905 im rheinischen Düren geborene Marga Schoeller (später verheiratete Rodig) kam nach Berlin und arbeitete zunächst in einem Zeitschriftenverlag. Dort war sie nicht glücklich, verliebte sich in einen kleinen Buchladen am Kudamm. Ihre Eltern, Inhaber einer Papierfabrik, unterstützten die Tochter beim Start in die Selbstständigkeit.

„Bald trafen sich in ihrer Bücherstube Schriftsteller und Schauspieler, Professoren und Studenten - alle, die sich gegen nationalsozialistisches Gedankengut stemmten“, erzählt Ruth Klinkenberg. „Die Bücher, die Marga Schoeller verkaufen wollte, waren bald nicht mehr zu bekommen, wurden verbrannt oder verboten. Dennoch versorgte sie manche Kunden mit verbotenen Büchern aus einem geheimen Keller.“

Buchhandlung Marga Schoeller: Kunden empfehlen anderen Kunden gute Bücher. In diesem Fall ein Buch des amerikanischen Schriftstellers John Dos Passos.

Foto: Katja Wallrafen

Prominente Namen schmücken das Gästebuch

Nach dem Krieg war Marga Schoeller die erste Buchhändlerin in Berlin, die lizensiert wurde. Ihre Bücherstube galt als Zentrum des geistigen Berlins. Ein Gästebuch aus den Jahren 1930 bis 1965 versammelt die Namen von prominenten Köpfen: Thornton Wilder, Ingeborg Bachmann, Max Frisch, Christopher Isherwood, Aldous Huxley, Henry Miller, Elias Canetti, Erich Kästner, Bertolt Brecht, Robert Musil, Jean Cocteau, die Maler George Grosz, Rudolf Schlichter, Alfred Kubin, Lazlo Moholy-Nagy, der Bildhauer Henry Moore.

Umzug von der Prachtmeile in die Seitenstraße

Nicht nur im heutigen Berlin melden Vermieter „Eigenbedarf“ an. Vor 45 Jahren traf es auch das ursprüngliche Ladenlokal. Schweren Herzens musste Marga Schoeller von der Prachtmeile in die Seitenstraße weichen. Nach dem Umzug gab sie ihr Geschäft in andere Hände, wollte die Verantwortung auf viele Schultern verteilt sehen. „Die Umwandlung in eine GmbH und die Übernahme durch ein Kollektiv, dem auch ihr Sohn Thomas Rodig angehörte, hat sie selbst noch mit vorbereitet.

Vollzogen wurde diese Umwandlung allerdings erst nach ihrem Tod im 1978“, erzählt Ruth Klinkenberg. Nach zwanzig Jahren im Kollektiv musste dann allerdings doch wieder ein Chef oder eine Chefin gefunden werden. „Es war nicht so, dass es Streit gab, es ist eher so ausgelaufen. Menschen verließen die Stadt, hatten andere Pläne und so lief das aus.“ Inzwischen hat Florian Schoeller, ein weitläufiger Verwandter, als alleiniger Gesellschafter die unternehmerische Verantwortung übernommen.

Aktionen im Jubiläumsjahr

Zu den Aktionen im Jubiläumsjahr gehört eine Zusammenarbeit mit den Kunden, die sich untereinander auf gute Bücher hinweisen. Im Schaufenster leuchtet ein blauer Rahmen, aktuell wird dort „Manhattan Transfer“ von John Dos Passos empfohlen. Wir verlassen die Bücherstube nicht, ohne uns Tipps von Ruth Klinkenberg mit auf den Weg geben zu lassen. Auf die Frage, welche Bücher empfiehlt, antwortet sie spontan: Eugen Ruges ,Metropol’, Gianrico Carofiglios ,Drei Uhr morgens’ und Francesca Melandris ,Über Meereshöhe’.

Informationen

Marga Schoeller Bücherstube, Knesebeckstraße 33, 10623 Berlin, Telefon (030) 8811112